La histórica corresponsal de los servicios informativos de Televisión Española confirma el fin de su etapa profesional a los 63 años tras una prolija carrera en delegaciones internacionales estratégicas como Moscú, Washington y Londres

La periodista catalana Anna Bosch, una de las analistas internacionales más reconocidas de España y figura histórica de los servicios informativos de Radiotelevisión Española (RTVE), ha anunciado su jubilación a sus casi 63 años de edad. La noticia se ha dado a conocer este lunes 22 de junio en el programa ‘Café de ideas’, el espacio conducido por Gemma Nierga en La 2 Cat y Ràdio 4. La propia comunicadora barcelonesa, presente en el plató de emisión, ha confirmado que la de este lunes ha sido su última intervención en dicho formato, una despedida que ha afrontado, según sus propias palabras, «con un nudo en el estómago».

Con este anuncio se pone fin a una trayectoria profesional muy prolija que se extiende a lo largo de casi cuatro décadas vinculada a la corporación pública de comunicación. Antes de su incorporación al ente estatal, Bosch desarrolló labores periodísticas en Antena 3 Radio y en el grupo Prisa. Su vinculación con la televisión pública comenzó formalmente en el año 1988, fecha en la que fichó por el Centro de Producción de RTVE Cataluña. En esta primera etapa en la delegación catalana, la profesional se encargó de la preparación de piezas informativas y de la presentación ocasional de los espacios ‘Buenos días’ y ‘Fin de semana’.

Dos años después de su ingreso, en 1990, Anna Bosch dio el salto profesional a los estudios centrales de TVE en Torrespaña, ubicados en Madrid, donde asumió la responsabilidad de jefa adjunta del Área de Internacional de los ‘Telediarios’. Tras un breve paréntesis en esta labor de coordinación, la periodista asumió de forma sucesiva la dirección de tres de las corresponsalías internacionales más estratégicas de la cadena pública. De este modo, estuvo al frente de la delegación de Moscú entre los años 1998 y 2000; posteriormente se trasladó a la corresponsalía de Washington, que dirigió de 2004 a 2009; y finalmente ocupó la jefatura de la delegación de Londres desde 2009 hasta 2012.

Esta etapa en el extranjero consolidó a Bosch como una de las periodistas internacionales más relevantes y prestigiosas del panorama audiovisual, destacando por su amplio dominio de la geopolítica. Tras concluir su labor en las corresponsalías fijas, regresó a Madrid para volver a integrarse en la redacción central de los servicios informativos de Televisión Española. Desde la capital, la comunicadora continuó desplazándose fuera de las fronteras nacionales en calidad de enviada especial para realizar la cobertura de acontecimientos internacionales de gran calado, entre los que figuran las elecciones presidenciales de Estados Unidos de los años 2016 y 2020, así como los actos informativos derivados de la muerte de la reina Isabel II en Inglaterra durante el año 2022.

En la actualidad, las funciones de Anna Bosch dentro de la estructura de RTVE se correspondían con el cargo de corresponsal senior de los servicios informativos, una labor que compaginaba con su faceta como analista habitual en las emisiones del Canal 24 Horas. Asimismo, desde el año 2018, formaba parte activa del equipo de reporteros de ‘En Portada’, el formato de grandes reportajes de La 2 que presenta Lorenzo Milá.

A estas funciones en la pantalla se sumaba su actividad escrita a través de la sección semanal titulada ‘Con las gafas de Anna Bosch’. En este espacio de análisis, la veterana periodista desglosaba la actualidad geopolítica y los conflictos internacionales contemporáneos de una forma didáctica, focalizando sus textos en materias como la guerra en Ucrania, la política interna estadounidense o los efectos derivados del proceso del Brexit. El último artículo de esta sección fue publicado el pasado 20 de junio, apenas dos días antes de comunicar de forma pública el inicio de su periodo de jubilación.