El integrante de Martes y Trece acude al programa de Antena 3 junto a Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem para conmemorar el centenario del nacimiento de Luis Sánchez Polack

El plató de ‘El Hormiguero’ ha sido el escenario de una firme reivindicación cultural y política por parte del cómico Josema Yuste. El integrante del histórico dúo Martes y Trece ha visitado el espacio de Antena 3 conducido por Pablo Motos en compañía de los también actores y humoristas Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem. El motivo principal del encuentro televisivo era honrar la figura de Luis Sánchez Polack, conocido artísticamente como ‘Tip’, en el centenario de su nacimiento. Sin embargo, la conversación ha derivado en un análisis sobre la situación sectorial actual, donde Yuste ha denunciado abiertamente la ausencia de reconocimientos oficiales a la figura del recordado humorista debido a su adscripción ideológica de derechas.

El debate se ha iniciado a raíz de una intervención de Pablo Motos, quien ha recordado las dinámicas de trabajo de la mítica pareja humorística Tip y Coll. El presentador ha señalado que, en una época donde la televisión aún emitía en blanco y negro, Tip —el miembro más alto de la formación— «era de derechas y Coll de izquierdas, y no pasaba nada». Asimismo, Motos ha subrayado que el éxito que cosechó este dúo cómico, especialmente durante la década de los 70, resultaría «impensable en la actualidad» debido al contexto de un país que se encuentra tan «polarizado».

Ante estas valoraciones, Josema Yuste ha tomado la palabra para reivindicar de forma taxativa que el humor debe situarse siempre por encima de «este tipo de gilipolleces», calificándolo como un arma que «puede con todo y debe poder con todo». El invitado ha mostrado su rechazo hacia aquellos que instrumentalizan la actividad artística políticamente y ha dirigido sus críticas de manera explícita hacia un sector del arco político. «El humor, el arte y la cultura no pertenecen a la izquierda ni a la derecha. El humor, el arte y la cultura nos pertenecen a nosotros, y nosotros se lo brindamos al público», ha aseverado antes de añadir: «Lo digo porque parece que la izquierda se quiere apoderar del arte y la cultura».

En su argumentación en el programa de Antena 3, el humorista ha tildado de falacia la asociación inconsciente que se realiza entre las disciplinas culturales y la ideología de izquierdas, un planteamiento que ha calificado de «absolutamente falso e hipócrita». Para sustentar su tesis, Yuste ha recurrido al ejemplo del propio homenajeado de la noche: «Hay grandes artistas, como Tip, que era de derechas y era el más grande».

A las declaraciones de Yuste se ha sumado Leo Harlem, quien ha rematado el discurso exponiendo que al público, en lo que respecta a los profesionales del escenario, «lo último que le importa» es su posicionamiento político. Harlem ha ilustrado la convivencia artística con ejemplos históricos de la escena española: «Te gustaba ver a Paco Rabal en un teatro, o verlo actuar con Arturo Fernández». El colaborador ha recordado así que la militancia abiertamente comunista de Rabal y la postura de derechas de Fernández no impidieron que ambos actores entablaran una estrecha amistad, concluyendo que «el problema es no disfrutar y ver todo con una posición previa».

Finalmente, Josema Yuste ha lamentado de forma expresa que ‘El Hormiguero’ haya sido el único espacio en tener el gesto de recordar a Luis Sánchez Polack en el centenario de su nacimiento, achacando de forma directa dicha falta de reconocimientos institucionales a motivos políticos. «Quiero agradecer este homenaje a Tip, ya era hora de que se le hiciera en este país», ha manifestado el intérprete. Para concluir su intervención, el cómico ha establecido una comparación con los reconocimientos otorgados a otras figuras del sector de diferente signo político: «Está muy bien que se le hiciera a Gila, porque era otro grande del humor, ¿me entiendes, no? Era injusto que a Tip, porque no fuera un artista que se definiera como de izquierdas, no se le hiciera un homenaje».