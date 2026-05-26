El capítulo de este martes por la noche en Antena 3 arranca con un durísimo choque entre la matriarca y la joven rebelde, cuyo sacrificio para salvar a su hermano Şahin pondrá en jaque el destino del clan.

El drama y la intensidad no dan tregua en el universo de En tierra lejana. Tras un tenso juicio que ha dejado profundas heridas abiertas entre las familias rivales, el episodio de este martes 26 de mayo en el ‘prime time’ de Antena 3 promete sacudir los cimientos de la región de Mardin. Un brutal enfrentamiento entre la implacable matriarca, Sadakat Albora, y la joven Zerrin provocará un auténtico «terremoto» familiar que cambiará el rumbo de la trama.

El detonante: El peor de los sacrificios

La situación de los Albora es límite. Tras el trágico altercado que acabó con la muerte del padre de Sedat y el posterior arresto de Şahin, el destino del joven pende de un hilo. Con su hermano en prisión y la familia acorralada, Zerrin se ve obligada a tomar una decisión desesperada que la destroza por dentro: aceptar un doloroso sacrificio para proteger y salvar a Şahin.

Sin embargo, las estrictas normas tradicionales y el férreo control que ejerce la matriarca Sadakat colisionarán de frente con los planes de la joven. Fiel a su carácter rebelde y decidida a no dejarse pisotear, Zerrin plantará cara a las imposiciones familiares de una forma que la líder del clan no está dispuesta a tolerar.

Una amenaza de muerte que lo cambia todo

La tensión en la mansión Albora estallará por los aires cuando Sadakat, perdiendo por completo el control ante el desafío de su propia sangre, recurra a una aterradora advertencia: amenazar de muerte a Zerrin.

Esta durísima coacción no solo dejará a la joven en una posición de extrema vulnerabilidad, sino que encenderá todas las alarmas en el resto de los miembros del clan. Cihan, atrapado ya en su propio laberinto sentimental y legal tras la firma de los papeles de divorcio con Alya, tendrá que lidiar con este frente interno que amenaza con destruir la poca estabilidad que le queda al apellido familiar.

El capítulo mantendrá en vilo a la audiencia de Atresmedia, desvelando si la dantesca amenaza de la matriarca surte efecto o si, por el contrario, termina de empujar a Zerrin hacia una trágica e irreversible vía de escape.