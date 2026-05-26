Cuatro años después de su mediática y tormentosa ruptura, la artista colombiana rompe su línea de reproches musicales para reconocer el papel del exfutbolista en su etapa vital más reciente.

La interminable crónica de la separación entre Shakira y Gerard Piqué ha dado un giro de guion absoluto que nadie se esperaba. Tras años de dardos cruzados, reproches explícitos en forma de éxitos mundiales —como la famosa Bzrp Music Sessions, Vol. 53— y una tensa batalla por la custodia de sus hijos, la cantante de Barranquilla ha dejado de lado la hostilidad para lanzar un sorprendente y maduro mensaje de agradecimiento público hacia su expareja.

Un cambio de rumbo radical

El inesperado testimonio ha visto la luz en un momento en el que las aguas parecían haberse calmado en el plano judicial y familiar. Shakira, que se encuentra en una etapa de reinvención profesional absoluta y cosechando los éxitos de su última etapa musical, ha decidido mirar al pasado con una perspectiva conciliadora y sanadora.

Lejos de la narrativa del desamor y la traición que ha marcado su discografía reciente, la artista ha reflexionado abiertamente sobre lo que significaron sus años en Barcelona y el aprendizaje obtenido tras la tormenta. En sus declaraciones, la colombiana ha querido poner en valor el papel del exfutbolista catalán, reconociendo que, a pesar del doloroso desenlace de su historia de amor, el vínculo y las vivencias compartidas junto a él fueron el motor que la empujó a encontrar una fuerza interior que desconocía tener.

El foco en el bienestar de Milan y Sasha

Aunque el mensaje ha dejado estupefactos a los seguidores de ambos lados, las fuentes cercanas apuntan a que este movimiento responde a un deseo profundo de pasar página de manera definitiva y, sobre todo, de blindar la estabilidad emocional de sus hijos, Milan y Sasha.

El entorno de la expareja ya venía deslizando que la comunicación entre ambos había entrado en una fase mucho más institucional y fluida por el bien de los menores. Este reconocimiento público por parte de Shakira parece confirmar que la tregua es real y que la artista ha decidido canalizar su experiencia desde la gratitud por el crecimiento personal que experimentó tras la crisis, cerrando así uno de los capítulos más convulsos de la historia del pop contemporáneo.