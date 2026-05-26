La copresentadora del programa, Carmen Porter, alertó en directo de la desaparición del canal Cuatro en la plataforma de ‘streaming’, provocando un revuelo en redes sociales que la compañía ha desmentido rotundamente como un problema informático.

La emisión del programa Horizonte en Cuatro vivió este lunes por la noche un momento de alta tensión televisiva y digital. Un problema técnico puntual en la plataforma Movistar Plus+ provocó que el canal de Mediaset dejara de estar disponible temporalmente para algunos usuarios, un incidente que fue interpretado en directo por el propio equipo del espacio televisivo como un posible acto de censura, alimentando de inmediato las teorías de la conspiración en redes sociales.

Alarma en pleno directo

Durante la emisión del programa, que esa noche dedicaba gran parte de su tiempo a analizar la actualidad política y las investigaciones que rodean al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la copresentadora Carmen Porter interrumpió la mesa de debate para hacerse eco de lo que publicaban los espectadores en la red social X (antes Twitter). «Ha desaparecido todo el canal Cuatro en la plataforma de la app de Movistar Plus» alertó Porter, sugiriendo con suspicacia la «casualidad» de que el resto de los principales canales generalistas siguieran funcionando con total normalidad.

Aunque el director y conductor del espacio, Iker Jiménez, intentó inicialmente rebajar la tensión apuntando a que «sería una tontería» o un error informático, parte de los colaboradores y la propia Porter continuaron sembrando la duda sobre si la desconexión estaba ligada a los contenidos críticos que se estaban tratando en ese preciso instante.

La explicación de Movistar Plus+: Fallo operativo, no censura

Ante el revuelo generado y la rápida difusión de mensajes que acusaban a la operadora de amordazar al programa, fuentes oficiales de Movistar Plus+ han desmentido categóricamente cualquier tipo de intencionalidad o censura.

Según han detallado desde la plataforma de televisión, la interrupción de la señal se debió estrictamente a un problema operativo con un proveedor externo encargado del proceso de actualización de la información técnica del canal Cuatro. Este error informático provocó que la señal quedara inhabilitada temporalmente en algunas interfaces.

Asimismo, la compañía aclaró que el fallo no afectó a la totalidad de sus clientes —muchos usuarios demostraron en redes que seguían viendo el canal sin problemas mediante capturas de pantalla— y confirmaron que la incidencia quedó plenamente solventada y solucionada poco tiempo después.

La realidad detrás del apagón digital se reduce, por tanto, a una inoportuna avería técnica que sirvió de combustible perfecto para las narrativas conspiranoicas dentro y fuera de la pantalla.