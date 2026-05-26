El capítulo 423 de la serie diaria de TVE profundiza en el conflicto por el bebé robado, mientras Atanasio exige respuestas sobre el bebedizo de Matilde y José Luis busca acabar con Dámaso

La tensión y las intrigas se intensifican en la ficción de las tardes de La 1 de Televisión Española. En el próximo episodio de ‘Valle Salvaje’, que se emite este martes 26 de mayo, los secretos en torno al hijo de Adriana y las rivalidades personales entre los principales habitantes de la región amenazan con dinamitar la aparente calma del lugar. Con un trasfondo marcado por las deudas económicas, las sospechas de manipulación médica y la búsqueda incansable de la verdad, los personajes se enfrentan a decisiones que cambiarán el rumbo de sus vidas.

El principal foco de atención se centra en Luisa, quien toma una determinación crucial en un intento desesperado por resolver el misterio del hijo robado, un asunto que hasta ahora creía imposible de solucionar. La joven decide hablar directamente con Rafael para pedirle perdón. En este encuentro, Luisa juega su última carta con el objetivo de conseguir la verdad definitiva sobre el hijo de Adriana y Rafael, en una carrera contrarreloj donde planea la incógnita de si su reacción llega demasiado tarde. Esta maniobra se produce poco después de que Dámaso intentara convencer tanto a Luisa como a Bárbara de que erraban al pensar que las parteras que asistieron a Adriana retuvieron al bebé en la cabaña, además de haber alertado a Petra y Pura sobre la existencia de otros planes para el recién nacido.

De forma paralela, la situación médica de Matilde desata un fuerte conflicto interno. Atanasio estalla contra Benigna tras la advertencia previa de Luisa, quien sospechaba que la sustancia proporcionada a la mujer podría estar manipulada. Ante la gravedad de los hechos, Atanasio exige una explicación inmediata y detallada sobre los componentes exactos que contiene el bebedizo que ha obligado a tomar a Matilde.

En el ámbito de las disputas de poder y honor, el enfrentamiento entre Dámaso y José Luis alcanza un punto de no retorno. Dámaso se encara abiertamente con José Luis, acusándolo de carecer de las agallas necesarias para batirse con él en un duelo a muerte. Ante tal provocación, José Luis contacta con Hernando para solicitarle autorización para acabar con la vida de Dámaso, bajo el argumento de que la muerte es el único destino que este merece. Las advertencias de Victoria cobran así especial relevancia, ya que recientemente recordó a Dámaso el peligro que corren debido al gran poder que ostentan José Luis y don Hernando, sobre todo ahora que alguien en el pueblo ha descubierto su verdadera identidad. A pesar de que Dámaso intentó tranquilizar a Victoria y Mercedes asegurando que sus rivales ignoran que están jugando con ellos, el temor a ser descubiertos aumentó tras escuchar un ruido sospechoso mientras se encontraban reunidos en el pajar.

La vertiente económica y familiar también suma nuevos contratiempos. Don Hernando aborda con Enriqueta el asunto de la deuda monetaria que José Luis mantiene con ella, buscando averiguar si realmente tiene la intención de recuperar esos fondos. Aunque José Luis prometió a Enriqueta la devolución íntegra del dinero, la desconfianza de Braulio hacia la palabra de su tío se confirma cuando Enriqueta le manifiesta a su hijo de manera tajante que José Luis está jugando con ellos y que no está dispuesta a permitírselo.

Por otra parte, la estabilidad en Valle Salvaje se ve alterada por la marcha de Petra y Pura, quienes anuncian de forma oficial a Luisa y Bárbara su traslado a Vallehermoso. No obstante, antes de emprender su partida, ambas mujeres continúan con las labores de investigación en la cabaña con el fin de hallar cualquier tipo de prueba material que certifique que el hijo de Adriana permaneció escondido en dicha ubicación.

Por último, el entorno de los Luján y las relaciones personales del pueblo muestran nuevos movimientos. Leonor exige formalmente a su hermana Rosalía que mantenga las distancias con Rafael y le prohíbe de manera estricta hablar sobre cualquier aspecto relacionado con su pasado. Mientras tanto, en una situación ajena a los conflictos principales, Francisco reafirma sus intenciones sentimentales ante su padre Amadeo, asegurando que su deseo es contraer matrimonio con Pepa en el futuro, siguiendo los pasos habituales de cualquier pareja de novios.