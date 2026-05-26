La última entrega del programa presentado por Sandra Barneda registra múltiples intentos de abandono, el derrumbe emocional de David y el anuncio de una hoguera final anticipada entre Mar y Christian

La décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha vivido una de sus jornadas más convulsas en Telecinco. La última entrega del formato de telerrealidad ha estado marcada por constantes conatos de huida por parte de varios participantes, confidencias médicas inesperadas y la confirmación de graves quiebras en la confianza de las parejas. El espacio conducido por Sandra Barneda afronta su recta decisiva con un escenario de alta tensión en las villas que ya anticipa resoluciones definitivas y un comportamiento inédito entre los concursantes.

La frustración de las novias ante las imágenes de las villas

La noche comenzó con la emisión de la hoguera de las chicas, un visionado que provocó la marcha temporal de Leila. Tras presenciar cómo su pareja, Atamán, mantenía relaciones íntimas con una segunda soltera de la villa, la participante optó por abandonar el set. Minutos después, tras recomponerse, regresó junto a sus compañeras manifestando su determinación por haber descubierto la verdadera naturaleza de su novio durante la experiencia.

Por su parte, Yuli admitió ante las cámaras su confusión interna debido a la atracción que experimenta hacia Óscar, reconociendo la contradicción que ello supone al mantener una relación sentimental. La situación de la concursante empeoró cuando la presentadora, Sandra Barneda, le notificó que no dispondría de imágenes de su pareja debido a que se había saltado las normas establecidas en el espejo. A pesar de los ruegos de Yuli, quien llegó a arrodillarse y llorar para solicitar el visionado, la sanción se mantuvo en firme.

El malestar también se extendió a Bayán, quien mostró su indignación al ver a Claudia recordar un acercamiento previo con su pareja. Asimismo, Bayán rechazó las declaraciones de Miguel, quien confesó sentirse atraído por la tentadora Andrea. Entre lágrimas, la joven aseguró que no perdonará ninguna actitud y cuestionó su propia decisión de participar en el programa ante los acontecimientos venideros.

Mar volvió a manifestar su decepción al comprobar la creciente cercanía entre Christian y su soltera de referencia. La participante confesó sentir miedo al proyectar un futuro en solitario y admitió que participa en las dinámicas del programa con el único fin de poder perdonar a su pareja, una postura que se agravó al escuchar a Christian declarar que no está enamorado de ella.

La sesión de las chicas concluyó con el visionado de Alba, quien observó a David mantener actitudes que calificó de inapropiadas con una soltera que encaja en su prototipo. Tras ver a ambos ingresar en el jacuzzi y aproximarse, Alba optó por pausar la reproducción de la tableta y salir corriendo de la hoguera. No obstante, interrumpió la huida a mitad de camino y regresó al set para lamentar ante la presentadora la inminente caída de su novio en la tentación.

El derrumbe de David y las sanciones en la hoguera de los chicos

La réplica masculina sentó frente a Sandra Barneda a Lucas, Christian, Atamán, Miguel y David. Este último fue el primero en visionar la atracción existente entre Alba y el tentador Álex Girona. Sin embargo, el momento de mayor impacto se produjo cuando Alba desveló públicamente un problema de índole íntima de la pareja, concretamente la rotura del miembro viril que sufrió David y que ambos experimentaron con dificultad en su vida privada.

La difusión de este hecho dejó al participante en un estado de profunda decepción y conmoción, argumentando que su pareja alardeaba de una posible infidelidad. Ante la presión emocional, David abandonó la hoguera a la carrera mientras gritaba el nombre de Alba, desistiendo de su marcha antes de alcanzar el límite del recinto.

A continuación, Lucas asumió la ausencia de imágenes de Yuli como consecuencia directa de la infracción del espejo cometida por su novia, transmitiendo sus disculpas a la organización a pesar de manifestar su deseo de conocer la verdad.

Por su parte, Miguel presenció por primera vez una grabación de Bayán que le causó malestar, en la cual su pareja señalaba a un tentador amigo de este como el perfil más atractivo de la villa, si bien Miguel mostró tranquilidad al confiar en que no se producirían mayores acercamientos.

El turno de Atamán constató que la relación de Leila con el soltero David continuaba su curso en la otra villa. El participante se derrumbó emocionalmente al admitir que intentaba aferrarse a una posibilidad inexistente tras once años de relación formal. Atamán confesó que sus decisiones vitales siempre estuvieron condicionadas por el temor a perder a su pareja, mientras que ella actuaba sin esa preocupación.

La velada de los chicos se cerró con Christian, quien escuchó una serie de descalificaciones proferidas por Mar. El participante se levantó de su asiento con la intención de abandonar el lugar de manera inmediata, siendo retenido por Sandra Barneda. Christian transmitió su incomprensión y denunció recibir insultos generalizados por parte de todos los integrantes de la villa contraria.

Un regreso convulso a las villas y el adelanto del trío

Una vez finalizadas las hogueras oficiales, las participantes regresaron a sus respectivas estancias para relatar lo sucedido a los solteros. En ese contexto, Yuli inició una carrera con el propósito de localizar a Lucas para verificar su estado tras la falta de imágenes, un movimiento que fue frenado por Óscar. Ambos regresaron juntos a la edificación y terminaron compartiendo cama durante la noche, una decisión que Yuli justificó por la necesidad de recibir apoyo externo en momentos de vulnerabilidad emocional.

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El avance oficial de la próxima entrega del programa ha revelado imágenes de Atamán en la cama acompañado simultáneamente por dos solteras de la villa, confirmando el desarrollo de un trío. Asimismo, el adelanto muestra a Mar visionando en tiempo real los acontecimientos de la villa de los chicos, reaccionando de manera violenta al lanzar la pantalla debido a la rabia. Estos sucesos confluirán de forma inmediata en la convocatoria de una hoguera final anticipada entre Mar y Christian, donde ambos se exigirán explicaciones mutuas sobre sus respectivos comportamientos en el concurso de Telecinco.