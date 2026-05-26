La entidad ha remitido un escrito a la dirección de Atresmedia tras el programa del pasado 19 de mayo, en el que se equiparó la evidencia médica con las opiniones personales del futbolista sobre el sol y el cáncer de piel

La Asociación Española de Comunicación Científica (AEC2) ha solicitado de manera formal una rectificación pública a la dirección de ‘El Hormiguero’, al Comité de Cumplimiento Normativo y al Consejo de Administración de Atresmedia. La reclamación de esta entidad, fundada en 1971 con el propósito de promover el periodismo y la comunicación de la ciencia en España, Europa e Iberoamérica, trae su causa en la entrevista realizada por el presentador Pablo Motos al futbolista Marcos Llorente el pasado martes 19 de mayo. Durante la emisión del espacio de Antena 3, el jugador del Atlético de Madrid manifestó postulados negacionistas en relación con los efectos del sol y el desarrollo del cáncer de piel.

A través de un comunicado difundido en su página web oficial, la AEC2 ha compartido el contenido del escrito enviado a los responsables del programa de televisión. La asociación, si bien reconoce y valora positivamente que Pablo Motos introdujera objeciones y rebatiese los argumentos expuestos por el lateral madrileño, critica con firmeza que el formato situara la evidencia científica contrastada y las meras opiniones personales en un mismo plano de discusión.

La entidad subraya la gran responsabilidad que conllevan las enormes audiencias de la televisión generalista ante mensajes que pueden poner en peligro la protección de la salud pública. En este sentido, la AEC2 censura que tanto el programa como sus perfiles oficiales en redes sociales y su página web presentasen la intervención del deportista bajo la etiqueta de un «debate». La asociación argumenta que no responde a la verdad la existencia de una controversia científica real sobre esta materia, señalando que la discusión social está alentada por la difusión de este tipo de cuestionamientos en canales de comunicación de masas.

Según se recoge en la carta enviada a Atresmedia, el futbolista reiteró en el plató afirmaciones contrarias al conocimiento científico actual que ya había propagado con anterioridad en redes sociales y otros entornos. Marcos Llorente puso en duda la vinculación directa entre la radiación ultravioleta y el cáncer de piel, así como la efectividad de las cremas protectoras, sosteniendo que exponerse al sol desde el amanecer «prepara la piel y el cuerpo». Asimismo, el jugador llegó a interpelar al presentador cuestionando cómo se determinaba que el daño cutáneo procedía del sol y no de la iluminación artificial del propio plató.

Frente a estas aseveraciones, la Asociación Española de Comunicación Científica ha recordado el consenso médico e internacional existente. En su argumentación, citan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tipifica la radiación ultravioleta, procedente de forma principal de la exposición solar, como el factor causal prioritario del cáncer de piel. En esta misma línea, la Skin Cancer Foundation estima que aproximadamente el 86% de los casos de melanoma y el 90% de los restantes cánceres cutáneos se asocian de forma directa a dicha exposición. Por su parte, la Academia Española de Dermatología y Venereología aconseja evitar la permanencia bajo el sol en las horas centrales del día y prescribe el uso adecuado de protectores solares químicos, físicos o mixtos, cuya seguridad no varía por su tipología.

Por todo ello, la AEC2 ha solicitado a los responsables de ‘El Hormiguero’ y a la corporación Atresmedia una rectificación nítida, que deberá ejecutarse en el mismo formato televisivo y dentro de la misma franja horaria de audiencia en la que se emitieron las declaraciones del futbolista. La organización estipula que dicha corrección informativa debe fundamentarse en criterios científicos validados y contar con la participación de voces expertas en las especialidades de dermatología y oncología, demandando un compromiso firme con el rigor en los contenidos relativos a la salud.