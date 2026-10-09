El MDyC Ceuta ha mostrado su preocupación por la tardanza en la entrega del parking público de Juan Carlos I.

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Fatima Hamed Hossain señala que, a pesar de estar en octubre de 2026, el aparcamiento aún no se ha entregado a los vecinos, lo que agrava la falta de aparcamiento en las barriadas.

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