El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Ceuta ha solicitado un protocolo integral y coordinado con la Ciudad Autónoma para mejorar la gestión migratoria.

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Entre las demandas del MDyC se incluyen más recursos, una mayor cooperación institucional, cambios normativos y la firma de acuerdos con los países de origen de los migrantes.

Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.

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