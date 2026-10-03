El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Ceuta ha solicitado un protocolo integral y coordinado con la Ciudad Autónoma para mejorar la gestión migratoria.
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Entre las demandas del MDyC se incluyen más recursos, una mayor cooperación institucional, cambios normativos y la firma de acuerdos con los países de origen de los migrantes.
Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.
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