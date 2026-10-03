Vox Ceuta ha compartido un mensaje escrito por Santiago Abascal, donde se muestra crítico con las acciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras periodos de reflexión.

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En el mensaje, Abascal afirma que la última vez que Sánchez tomó tiempo para reflexionar, se puso en marcha una organización que contactaba con narcotraficantes con el propósito de eliminar jueces.

Publicación original de @Santi_ABASCAL: ver en redes sociales.

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