El Partido Popular exige al Gobierno de España una respuesta firme e inmediata ante la situación en Ceuta, la cual describen como una crisis existencial que va más allá de una crisis migratoria.

Lee tambien: Vox denuncia «asedio» en Ceuta por 20.000 «invasores»

Según el Partido Popular, la situación compromete directamente la Seguridad Nacional y requiere una intervención que garantice protección y seguridad para Ceuta y sus ciudadanos.

Publicación original de Partido Popular: ver en redes sociales.

Lee tambien: Redondo critica postura cambiante de Vivas