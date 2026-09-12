Los asentamientos del área conocida como Trampolín se han extendido hacia la desaladora, llegando a ocupar actualmente la playa de Benítez.

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Según información proporcionada por Rubén Pulido a través de @gaceta_es, más de 5.000 personas se encuentran asentadas en esta zona, generando preocupación por el aumento del espacio ocupado.

Publicación original de @gaceta_es: ver en redes sociales.

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