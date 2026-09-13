@redondo_pacheco insta al Gobierno de Ceuta a actuar para desalojar un asentamiento en una playa de la ciudad, resaltando la necesidad de duplicar la Unidad de Intervención Rápida (UIR) de la Policía Local y dotarla de material antidisturbios.

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El objetivo es liderar el desalojo y luego perimetrar el área para establecer una zona de seguridad que evite futuras ocupaciones. Además, recuerda que esto debía haberse hecho tras el desalojo del Trampolín.

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