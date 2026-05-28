Mediaset España ha anunciado de manera oficial el inicio de la preparación de un nuevo concurso de televisión en el cual la legendaria prueba de ‘El Rosco’ se constituirá como la fase final y principal del formato. Esta decisión estratégica se produce después de conocerse la condena judicial a ‘Pasapalabra’ y la ratificación de la sentencia firme del Tribunal Supremo, la cual otorga los derechos de la citada prueba a la productora holandesa MC&F. El grupo audiovisual con sede en Fuencarral hace efectivo de este modo un acuerdo confidencial alcanzado hace año y medio con la empresa propietaria de los derechos, el cual se encontraba estrictamente supeditado a una resolución judicial favorable que impidiera la emisión de la emblemática sección en Antena 3.

Con este movimiento, que comenzó a materializarse este mismo miércoles en los equipos de producción de Telecinco, la compañía de comunicación busca dar un vuelco a la situación de sus índices de audiencia en la franja de la tarde. La incorporación de la prueba central obligará al concurso de Atresmedia, actualmente conducido por Roberto Leal, a buscar una alternativa para sustituir su elemento fundamental. La medida descarta de forma definitiva cualquier opción de acuerdo entre Antena 3 y la productora holandesa para mantener la sección dentro de su estructura actual, abriendo un nuevo escenario competitivo en la televisión nacional.

Un acuerdo confidencial supeditado a la sentencia del Tribunal Supremo

El proceso para la recuperación de la histórica prueba de las letras se fraguó hace año y medio mediante una alianza secreta suscrita entre el consejero delegado de Mediaset España, Alessandro Salem, y la productora MC&F. Según ha verificado El Televisero, el pacto contractual estaba condicionado de manera estricta al dictamen de la justicia. Al resultar la resolución judicial completamente favorable a la entidad holandesa y prohibir de forma expresa la emisión de ‘El Rosco’ a ‘Pasapalabra’ y a Antena 3, la totalidad de los derechos de explotación han pasado a ser a todos los efectos propiedad de Mediaset.

La corporación de Fuencarral ha disipado con este anuncio oficial las diversas elucubraciones surgidas en los últimos días tras trascender públicamente el fallo del Tribunal Supremo el pasado jueves. El nuevo proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo que comenzó este miércoles, por lo que todavía no se han determinado extremos específicos como la identidad de la productora audiovisual que ejecutará el programa, el nombre de la persona encargada de la presentación o si legalmente se podrá emplear la marca registrada de ‘El Rosco’ como título principal del espacio televisivo.

La estrategia de Telecinco para revitalizar sus audiencias de la tarde

La implementación de este nuevo formato pretende alterar la tendencia actual de las mediciones de audiencia en España. Históricamente, el interés del público hacia esta prueba específica ha quedado demostrado a lo largo de más de 20 años de trayectoria del concurso en sus diferentes etapas de emisión tanto en Antena 3 como en Telecinco. La relevancia del formato se reflejó recientemente el pasado jueves 5 de febrero, fecha en la que Antena 3 registró una cuota de pantalla del 36,8% y una media de 3,7 millones de telespectadores en la franja del prime time, coincidiendo con la entrega en la que la concursante Rosa Rodríguez completó la prueba final y se adjudicó el bote.

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El rendimiento de este bloque de programación ha demostrado ejercer un impacto directo en el rendimiento de los espacios informativos posteriores gracias al arrastre de espectadores. Esta circunstancia fue confirmada por el periodista Pedro Piqueras durante su reciente intervención en el programa ‘La Revuelta’, aludiendo a su etapa al frente de ‘Informativos Telecinco’, y se constata igualmente en la posición de Vicente Vallés en ‘Antena 3 Noticias’.

A través de la puesta en marcha de este concurso con ‘El Rosco’ como ingrediente esencial, Telecinco persigue la recuperación de la audiencia en sus tardes y proporcionar un soporte a los registros que marca en la actualidad ‘Informativos Telecinco 21h’, espacio presentado por Carlos Franganillo y Ángeles Blanco. La configuración del mapa televisivo variará en los próximos meses, obligando a la audiencia a optar entre el formato tradicional de Antena 3 con una prueba de cierre modificada o la nueva propuesta de Telecinco, que reunirá el célebre rosco del abecedario con otras pruebas diferenciadas de las de su competidor directo.