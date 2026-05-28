La quinta edición de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ ha llegado a su conclusión definitiva. Tras ocho semanas de competición destinadas a averiguar qué celebridades se ocultaban tras los disfraces, Antena 3 ha emitido este miércoles la gran final de su formato estrella de entretenimiento. La entrega de este último programa ha desvelado la identidad de la máscara ganadora del trofeo dorado, completando así el listado de participantes que han revelado su rostro en esta temporada, tras las desclasificaciones previas de Lola Lolita (Mofeta), Silvia Abril (Mejillón), Lydia Lozano (Pizza), Rappel (Tortuga), Begoña Villacís (Chihuahua), María del Monte (Loro), Tomás Roncero (Bocata de calamares), Cayetana Guillén Cuervo (Planta carnívora), Samantha Fox (Labios), Trancas y Barrancas (Chanclas), Salva Reina (Caracol), Martina Navratilova (Fregona), Elle MacPherson (Micrófono) y Bernd Schuster (Semáforo). De este modo, únicamente Clavel, Momia, Troglodita y Jirafa consiguieron alcanzar la última fase del concurso con el objetivo de relevar a Abraham Mateo en el palmarés del formato.

La velada comenzó con las actuaciones individuales de los cuatro finalistas sobre el escenario. La primera en intervenir fue Troglodita, quien interpretó el tema «Whatever», de Kygo y Ava Max, y sorprendió al hacer entrega de una pulsera a Boris Izaguirre, manifestando que este le ha servido de gran ayuda desde que se conocieron. Tras el número musical, los investigadores expusieron sus teorías: Boris Izaguirre mantuvo su apuesta por Victoria Abril, Ana Milán varió su postura hacia Almudena Cid, Juan y Medio señaló a Elena Longoria y Ruth Lorenzo se decantó por Mónica Cruz.

A continuación, Jirafa realizó una versión de la canción «La falda», de Myke Towers, y otorgó su respectiva pulsera de la amistad a Juan y Medio, asegurando que, pese a no conocerse formalmente con anterioridad, podría ser su amigo de por vida. En el turno de las especulaciones de los investigadores, Ana Milán afirmó que se trataba de El Monaguillo, Ruth Lorenzo optó por Santiago Segura, Boris Izaguirre defendió el nombre de Íñigo Onieva y Juan y Medio modificó su hipótesis hacia Dani Rovira.

La tercera actuación de la noche estuvo protagonizada por Clavel, que ejecutó el tema «I have nothing», de Whitney Houston. Esta máscara entregó su pulsera a Ruth Lorenzo motivada por la admiración que le profesa y el deseo expreso de trabajar juntas en el futuro por primera vez. En las apuestas del plató, Ruth Lorenzo pronosticó que la identidad correspondía a Lorena Gómez, Juan y Medio cambió su propuesta a Diana Navarro, Ana Milán apuntó a Najwa Nimri y Boris Izaguirre reiteró el nombre de Marta Sánchez.

La ronda inicial concluyó con Momia, que cantó «Chiquilla», de Seguridad Social, y ofreció su pulsera de la amistad a Ana Milán bajo el argumento de que conoce todos los secretos de las cocinas. Al término de la actuación, Boris Izaguirre se inclinó por Gonzalo Miró, Ruth Lorenzo por Jesús Calleja, Juan y Medio insistió en que el personaje era Jorge Fernández y Ana Milán reiteró su defensa de Nacho Duato.

David Cantero, primer eliminado de la final de ‘Mask Singer 5’

Tras las cuatro actuaciones iniciales, se procedió a la primera votación de la noche por parte de los espectadores y los investigadores para dictaminar qué máscara debía desvelar su identidad. El escrutinio determinó la eliminación de Jirafa, descubriéndose que bajo el disfraz se hallaba el periodista y actual locutor de RNE David Cantero, confirmando así las hipótesis previas de las redes sociales.

El presentador, que grabó su participación en el formato de Antena 3 tras su polémica salida de ‘Informativos Telecinco’, manifestó en el plató de televisión: «Es la primera vez en mi vida que canto en público más allá de un karaoke a altas horas de la madrugada. Me ha encantado ver cómo ibais de despistados porque no os lo imaginabais».

Vicky Martín Berrocal se alza con la medalla de bronce

La competición continuó con el primer asalto directo entre las tres máscaras restantes. En este bloque, Troglodita defendió su permanencia con la canción «Womanizer», de Britney Spears; Momia interpretó «Summer of ’69», de Bryan Adams, y Clavel cerró la terna con el tema «Respect», de Aretha Franklin.

Una vez clausuradas las votaciones de los investigadores y el público presente, Troglodita resultó ser la máscara con menor apoyo, obteniendo la tercera posición del concurso. Al retirarse la máscara, se desveló que la celebridad oculta era la presentadora y diseñadora Vicky Martín Berrocal. La revelación generó la reacción de Ana Milán, quien afirmó: «La movida es que yo ayer hablé con esta mujer. Tú eres la mejor mentirosa de este planeta». Por su parte, la concursante aseveró: «Lo he pasado fatal porque al día siguiente del primer programa que grabé me encontré con Boris en el cumpleaños de Jon Kortajarena».

Nacho Duato, subcampeón de la edición bajo la identidad de Momia

El tramo final del programa de Antena 3 enfrentó a las dos últimas máscaras en un asalto definitivo. Clavel interpretó «What a feeling», de Irene Cara, mientras que Momia optó por versionar «Columbia», del artista Quevedo. Tras las intervenciones musicales, la votación final otorgó la victoria de la quinta edición a Clavel.

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Antes de conocer la identidad de la ganadora, se procedió a descubrir al subcampeón oculto en Momia. Tal y como había sostenido en sus hipótesis, Ana Milán acertó al señalar que la máscara cobijaba a Nacho Duato. Este acierto otorgó a la actriz y presentadora la victoria en la competición interna de los investigadores, adjudicándose los prismáticos dorados al haber sumado un total de 5 puntos a lo largo de la temporada.

Leire Martínez se corona como ganadora de ‘Mask Singer 5’

El desenlace de la gala desveló la incógnita principal de la noche: la identidad de Clavel, la máscara que se alzó con la victoria de la quinta edición del programa. Al retirarse el disfraz de la flor, se confirmó la teoría unánime de los usuarios de las redes sociales al descubrirse que la cantante Leire Martínez era quien se encontraba debajo de la máscara ganadora.