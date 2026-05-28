La cantante Melody asistió como invitada a la emisión de este miércoles en ‘El Hormiguero’. Durante su conversación con el presentador Pablo Motos, la artista acudió con el propósito de promocionar su más reciente lanzamiento musical, titulado ‘Ilarie’, así como para desgranar los detalles de la gira de conciertos que emprenderá durante el presente verano. Asimismo, la intérprete abordó sus próximas incursiones en el medio televisivo a través de sus futuras participaciones en los formatos ‘La Voz Kids’ y ‘El Desafío’. Más allá de la actualidad profesional, la entrevista derivó hacia el plano de las fobias personales cuando se expuso el severo temor que padece la invitada a la hora de realizar trayectos en aeronaves.

La entrada de la artista andaluza al plató de Antena 3 se produjo de forma llamativa en el interior de una caja de muñecas, desde donde se dispuso a interpretar en directo su nueva canción, la cual constituye una reinterpretación del célebre éxito de Xuxa Park editado originalmente en la década de los años 90. En relación con su producción musical futura, la cantante ofreció un adelanto a los espectadores del espacio: «Ahora quiero que disfrutéis de esta canción, pero en septiembre vendrán temas potentes e inéditos», detalló la intérprete, si bien optó por mantener la reserva y no concretar una fecha exacta para el lanzamiento definitivo de su próximo álbum discográfico.

Durante el transcurso del diálogo en el set de televisión, Pablo Motos sacó a relucir uno de los mayores miedos que condicionan la rutina de la invitada: los aviones. El comunicador recordó un episodio reciente vinculado a un viaje realizado por la artista a la ciudad de Nueva York, asegurando que estuvo llorando a lo largo de toda la noche previa a subirse al aparato. Al respecto, Melody no dudó en corroborar la veracidad de la anécdota y admitir su situación: «Tengo un problema serio con el tema de volar y tengo que solucionarlo porque, si Dios quiere, me quedan unos cuantos vuelos», reconoció de forma abierta ante las cámaras.

Ante esta declaración, el presentador de ‘El Hormiguero’ se interesó por conocer cuáles eran las fases específicas del trayecto en las que la cantante experimentaba una mayor sensación de angustia, inquiriendo si lo pasaba peor durante el despegue, a lo largo del trayecto o en el instante del aterrizaje. La artista pormenorizó que el momento crítico acontece cuando el aparato va a despegar y percibe que el motor comienza a sonar de una manera diferente, instante en el que asume el pensamiento de que la maquinaria se va a calentar y se producirá un accidente.

La invitada relató que dicha inquietud se prolonga en el momento en el que el avión asciende y los sonidos se repiten, una circunstancia que altera también a su entorno familiar: «Mi hermano me dice que ya no se va a sentar al lado mío porque le pongo nervioso», confesó la artista. De igual modo, Melody apuntó que sufre especialmente con la aparición de las turbulencias en el aire, a pesar de las constantes indicaciones técnicas que señalan que este fenómeno meteorológico no reviste peligro para la seguridad del vuelo.

La cantante admitió que la proliferación de noticias de corte aeronáutico en los dispositivos digitales agrava su estado de ansiedad, pidiéndole humorísticamente al conductor del espacio que cesara de profundizar en la materia: «No me metas miedo, porque en el móvil no paran de salirme cosas de aviones». Como cierre a este bloque de la entrevista, la intérprete desveló el método que utiliza en la cabina para camuflar sus crisis de nervios ante la tripulación del avión, desvelando que se coloca los auriculares y que, si se aproxima una azafata, recurre a justificar su estado afirmando: «Nada, que estoy muy emocionada con el nuevo tema que voy a sacar».