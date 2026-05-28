‘El Hormiguero’, el espacio que Antena 3 emite en la franja de acceso al prime time, alteró de forma sorpresiva su escaleta de contenidos habitual durante la emisión de este miércoles. El formato televisivo dirigido por Pablo Motos varió su estrategia de programación al postergar el inicio de la entrevista prevista con la cantante Melody con el objetivo de priorizar un análisis especial sobre las últimas novedades políticas que afectan al PSOE. La modificación de la estructura del espacio supuso la incorporación inmediata de la periodista Cristina Pardo fuera de su día de colaboración habitual para abordar la intervención policial en la sede socialista de la calle Ferraz.

El cambio de planteamiento se hizo patente de manera inmediata tras la conclusión del baile inicial que caracteriza la apertura del formato. En ese momento, Pablo Motos advirtió de manera explícita a los espectadores acerca de la variación en la escaleta que se había diseñado para la noche, dando paso de forma consecutiva a la presentadora del programa de la Sexta ‘Más vale tarde’. El conductor de Antena 3 justificó la urgencia de la comparecencia de su compañera de cadena aludiendo a la gravedad de los acontecimientos políticos de la jornada.

La presencia de Cristina Pardo en el plató representó una excepción dentro de las dinámicas del programa, puesto que la comunicadora asiste normalmente a las tertulias de actualidad fijadas para las entregas de los jueves, donde comparte mesa junto a Nuria Roca, Juan del Val y Tamara Falcó. Nada más realizar el saludo inicial, la periodista aportó los detalles sobre el operativo ejecutado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Madrid, detallando que los agentes del instituto armado habían permanecido en las dependencias del partido desde las 8:30 horas de la mañana de este miércoles hasta el momento de la emisión en directo del espacio.

Durante el transcurso de la mesa de análisis político, que se prolongó por espacio de casi quince minutos, los comunicadores desglosaron los motivos subyacentes al requerimiento de información judicial. Pablo Motos apuntó que las investigaciones se centran en averiguar si el secretario de organización, Santos Cerdán, y la integrante de la estructura socialista Leire Díez habrían incurrido presuntamente en comportamientos de corte mafioso. Al mismo tiempo, Cristina Pardo complementó dicha información especificando que las indagaciones judiciales intentan esclarecer si desde la sede central de la formación política se ideó y articuló una trama destinada de forma específica a obstaculizar los diferentes procesos e investigaciones judiciales abiertos contra el PSOE o contra el propio Gobierno de España.

Una vez concluido el bloque dedicado a la última hora informativa de la política nacional, el presentador despidió a su colaboradora y retomó el curso del orden del día original del magacín de entretenimiento. La recepción de la artista invitada, Melody, se produjo finalmente a las 22:11 horas de la noche. Esta variación horaria supuso un retraso acumulado de prácticamente veinte minutos en el comienzo de la entrevista formal a la cantante con respecto a los márgenes temporales que el programa maneja de forma habitual en su emisión diaria en Antena 3.