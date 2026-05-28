La última entrega de ‘Supervivientes 2026: Tierra de Nadie’ ha alcanzado un punto de inflexión en sus 83 días de aventura en Honduras. El concurso de telerrealidad que Telecinco emite en su franja de máxima audiencia resolvió la salvación de uno de los cuatro integrantes de la lista de nominados, en una jornada donde las dinámicas de la convivencia y las pruebas físicas marcaron el destino de los robinsones. El espacio televisivo conducido por Ion Aramendi estuvo determinado por la revelación de las estrategias secretas entre los concursantes y por la evacuación de urgencia de la participante Ivonne Reyes a un centro hospitalario, dejando su continuidad en el concurso completamente en el aire a la espera de los resultados médicos definitivos.

La configuración de las nominaciones semanales presentaba inicialmente a Darío, Claudia, Borja y José Manuel Soto en la cuerda floja. Dicha lista se estableció tras la victoria previa de Aratz y Alvar en la prueba del tridente, una ventaja que facultó a ambos concursantes para modificar la lista oficial, extrayendo al vasco de la zona de peligro e introduciendo de manera directa a la joven en la terna de nominados. La particularidad de esta decisión residía en que Claudia ignoraba por completo su nominación, un desconocimiento que el programa de Mediaset España desveló de manera pormenorizada ante la propia afectada durante el transcurso de la gala televisiva del martes.

Antes de visionar las imágenes aclaratorias, Claudia expuso sus consideraciones en directo ante el presentador: «Espero que Alvar no haya decidido que sea yo la nominada. Creo que no me ha metido, porque siempre me ha dicho que nunca me nominaría a mí, me ha pedido ayuda para muchas cosas, y me dijo que solo confiaba en mí». Acto seguido, Ion Aramendi dio paso al documento audiovisual donde se certificaba que el nieto de De la Quadra-Salcedo la había señalado de forma directa. La revelación desencadenó una fuerte discusión en la palapa por parte de la joven, quien manifestó sentirse víctima de una traición: «¡Eres un puto falso, ahora voy a hablar! Eres un estratega y te has querido salvar, has puesto verde a todo el mundo. Menos mal que te están viendo la cara todo el mundo. Es un falso y va a vender a todo el mundo».

Tras el estallido del conflicto, los cuatro nominados de la semana se posicionaron bajo la habitual plataforma de salvación para conocer el dictamen del público. El proceso de descarte dejó en primera instancia a Darío y a Borja fuera de la salvación, debiendo ambos cubrirse de barro en señal de continuidad en la lista de peligro. En el último duelo de la noche, se sumó a ellos el cantante José Manuel Soto, certificándose de este modo que Claudia se convertía en la concursante salvada de la velada por la audiencia de Telecinco. Por otra parte, la gala registró un alto componente emocional en el plató con la llegada de Gerard tras su expulsión, quien se mostró conmovido por el «sueño» vivido en la isla, mientras que Borja pudo protagonizar un reencuentro presencial con su madre en la playa de Honduras.

La nota de gravedad de la jornada se produjo durante el desarrollo de los desafíos del programa. La copresentadora desde los Cayos Cochinos, María Lamela, se dirigió a los espectadores para comunicar que Ivonne Reyes había sido evacuada de la playa tras sufrir un percance físico durante la disputa de la prueba de recompensa. Minutos después, la periodista detalló las causas de la retirada de la robinson: «Tras observarla se ha hecho daño en una pierna, por eso el equipo médico ha decidido evacuarla para hacerle todas las pruebas pertinentes». En los instantes finales de la emisión, Lamela actualizó el estado de salud de la concursante venezolana, confirmando que permanece ingresada en el hospital junto al equipo médico para la realización de análisis complementarios. El dictamen sobre si podrá o no continuar de forma oficial en la aventura centroamericana se notificará en la gala del próximo jueves.