El mapa de la televisión digital terrestre en España se prepara para una próxima reconfiguración. El Consejo de Ministros aprobó este martes la adjudicación de una nueva licencia de emisión al consorcio Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo (SIETE). Esta decisión gubernamental da luz verde a la puesta en marcha del canal privado número 22 de la historia de la televisión nacional, un proyecto audiovisual que proyecta su lanzamiento oficial para el otoño de 2026 y cuyas emisiones deberán comenzar, por imperativo legal, en un plazo máximo de seis meses, fijando como límite finales de noviembre de 2026. La iniciativa nace con el objetivo fundamental de consolidarse como la séptima cadena generalista del país y competir de manera directa con operadores establecidos como Cuatro y laSexta.

La adjudicación se ha resuelto mediante un concurso público en el que el consorcio SIETE se impuso al grupo Mediaset, el otro gran candidato del proceso y que en la actualidad gestiona ocho frecuencias en la TDT. El nuevo canal, que todavía no ha definido su denominación comercial, se concibe como la primera etapa de una plataforma multimedia abierta orientada a la integración de diversos creadores de contenido, donde el entorno digital operará como la base para la difusión de las producciones hacia diferentes ventanas y la señal televisiva actuará como el principal escaparate de exhibición.

Los empresarios y la estructura accionarial del consorcio SIETE

La composición empresarial que impulsa este nuevo canal de la TDT está articulada en torno a cuatro accionistas principales, quienes ostentan una participación equitativa del 25% cada uno. Tres de estos inversores se encuentran integrados con sus respectivas participaciones dentro del grupo PRISA: Andrés Varela, Diego Prieto y Adolfo Utor. La gestión y el liderazgo del proyecto audiovisual recaerán sobre Andrés Varela, profesional con trayectoria en el sector televisivo. El cuarto paquete accionarial pertenece al empresario argentino José Luis Manzano, integrante del grupo Integra —compañía que posee la mayoría de las acciones del canal argentino Telefé—. No obstante, el desarrollo del canal español no cuenta con vinculación ni implicaciones por parte de la citada televisión argentina.

El diseño estratégico de la cadena cuenta con el asesoramiento de José Miguel Contreras, fundador de Globomedia y laSexta. Asimismo, la estructura directiva ha confirmado el nombramiento oficial de Luis Morales Losada como Production Manager. El directivo, con experiencia previa en el Grupo Mediapro y en la fundación de empresas del sector audiovisual, asumirá la dirección de la rama de producción, teniendo como cometido inicial inmediato la puesta en marcha de las infraestructuras técnicas y los platós de grabación del canal. Con esta nueva concesión, se da continuidad a un modelo industrial que desde 1989 ha permitido el otorgamiento de 22 licencias nacionales privadas a distintos operadores a través de concursos públicos.

Programación basada en el infoentretenimiento y el directo

El planteamiento de contenidos de la cadena descarta la inclusión de informativos tradicionales en su parrilla. En su lugar, la programación se vertebrará en torno a una oferta de producción propia y de carácter estrictamente nacional, enfocada en la actualidad en directo y en el género del infoentretenimiento. La propuesta temática comprenderá espacios de debate y tertulias de actualidad, junto a formatos dedicados a la cultura, el deporte, la música, la cocina, los viajes y otras materias de interés general para la audiencia.

Con el objetivo de consolidar su estructura y expandir su alcance, el operador buscará el establecimiento de alianzas estratégicas en el sector, habiéndose situado la marca internacional CNN en la órbita de posibles colaboraciones de la cadena, si bien no se ha formalizado ningún acuerdo vinculante hasta la fecha.

Grandes comunicadores sin exigencia de exclusividad

El segundo pilar estratégico del proyecto se fundamenta en la incorporación de rostros conocidos y comunicadores de relevancia para liderar los diferentes espacios de la parrilla. La política editorial del canal, detallada en su presentación oficial, establece que no se buscará una uniformidad de criterios estéticos, generacionales o editoriales, promoviendo un espacio plural donde los profesionales dispongan de independencia para el desarrollo de sus discursos.

Las identidades de los presentadores y presentadoras que conformarán el equipo humano se comunicarán de forma paulatina durante los próximos meses. Como particularidad de la política de contratación de la cadena, no se exigirá un régimen de exclusividad a los profesionales que se incorporen al canal. Tras el inicio obligado de las emisiones antes del cierre de noviembre de 2026, la parrilla definitiva del canal se irá configurando y consolidando de manera progresiva a lo largo de las siguientes temporadas televisivas.