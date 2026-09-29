Los médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) han hecho un llamamiento urgente para denunciar la situación «insostenible y peligrosa» que están soportando. Según un escrito firmado por los facultativos, están atendiendo de media al doble de pacientes durante su jornada laboral, lo que ha provocado una presión asistencial considerada «inasumible».

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El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha respaldado estas denuncias, solicitando a la Administración sanitaria, específicamente al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que tome medidas organizativas y logísticas para mejorar la situación. Han señalado que desde hace dos meses, la falta de respuesta por parte de la Administración ha llevado a la crisis actual en el servicio de Urgencias.

Los médicos han expresado su preocupación por la calidad de la atención que pueden proporcionar a los pacientes, ya que no pueden cumplir con los tiempos necesarios para la evaluación y el diagnóstico. Asimismo, han señalado dificultades adicionales, como la atención a personas que han llegado recientemente a Ceuta, que complican aún más el trabajo de los profesionales.

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En su comunicación, los facultativos han indicado que no deben tener que sacrificar la atención a la población residente en Ceuta ante la creciente demanda. Por ello, han subrayado que es fundamental adaptar los recursos humanos, materiales y organizativos a la demanda excepcional que están enfrentando.

El SMC ha advertido que de no recibir una respuesta adecuada del INGESA, se verán obligados a denunciar la situación ante la Fiscalía. Esta declaración refleja el límite al que han llegado los médicos, quienes consideran que el paciente es el más perjudicado en este contexto y que su salud y bienestar también están en riesgo debido a la intensa presión que enfrentan.