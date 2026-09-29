«Mara va a comprar pan» es una propuesta de Lectura Fácil que busca acercar los libros a personas de distintas edades que necesitan apoyos para leer y comprender, respetando sus ritmos y necesidades.

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‹ › Foto 1 de 7 «Mara va a comprar pan» acerca la Lectura Fácil a la vida cotidiana

Este libro acompaña a Mara desde que recibe un encargo hasta que regresa a casa con la compra, mostrando que salir a comprar pan puede ser una oportunidad para comprender acciones cotidianas.

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La Lectura Fácil adapta contenidos para facilitar la lectura, permitiendo que más personas, incluidos aquellos con discapacidades, dificultades de aprendizaje o quienes están aprendiendo un idioma, puedan acceder a historias y oportunidades de aprendizaje.

La historia de Mara se desarrolla en diez capítulos, presentando acciones en un orden claro y con ilustraciones y actividades para facilitar la comprensión, sin la presión de leer rápidamente.

El libro se propone como herramienta para familias, docentes y entidades de apoyo, permitiendo compartir y conversar sobre la lectura, adaptándose a los intereses y necesidades de cada lector.