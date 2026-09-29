La Policía Nacional ha intensificado este lunes las labores de limpieza en la zona de Loma Colmenar, tras un nuevo desalojo de migrantes que se realizó el domingo. Estas operaciones son parte de un esfuerzo continuado para mantener el orden en el área, que ha sido escenario de reciente actividad migratoria.

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Los trabajos de limpieza se centran en la eliminación de residuos y en la recuperación del espacio, que se encontraba en condiciones precarias después del desalojo. Se prevé que estas tareas se prolonguen durante todo el día, garantizando un entorno más propicio para la población local.

El desalojo de migrantes en Loma Colmenar responde a las gestiones de las autoridades locales, que buscan abordar la situación migratoria de forma ordenada y adecuada. Esta medida es parte de las acciones que se llevan a cabo en la frontera de Ceuta para gestionar el flujo de personas y garantizar la seguridad en la zona.

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Las labores de limpieza son esenciales para recuperar la normalidad en una zona que ha visto un incremento de actividad en relación con la migración. La Policía Nacional colabora con diversas entidades para asegurar que el área esté libre de obstáculos para los residentes y los visitantes.

Asimismo, se están evaluando otras iniciativas para evitar que la acumulación de migrantes en zonas como Loma Colmenar se repita en el futuro, con el fin de mantener un ambiente seguro y ordenado en Ceuta.

Este tipo de intervenciones buscan así, no solo limpiar el espacio físico, sino también recuperar la percepción de seguridad en la comunidad local, a la vez que permiten a las autoridades evaluar la situación de los migrantes en la región.