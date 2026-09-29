La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha convocado una huelga indefinida de médicos y facultativos del Sistema Nacional de Salud (SNS) que comenzará a las 00:00 horas del 28 de octubre. Esta decisión se debe a la falta de progreso en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad, según han comunicado los sindicatos.

Lee tambien: INGESA califica la huelga sanitaria en Ceuta de conflicto fake

La convocatoria de huelga cuenta con el respaldo del Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). No obstante, las organizaciones sindicales han señalado que aún hay margen para evitar el paro, instando al Ministerio a retomar las negociaciones. Además, solicitan a los grupos parlamentarios que no apoyen el proyecto en su forma actual y que promuevan su devolución al Ministerio.

Los sindicatos consideran inaceptable que se pretenda aprobar una normativa que afectará las condiciones laborales de médicos y facultativos sin un acuerdo previo con sus representantes. Miguel Lázaro, presidente de CESM, y Víctor Pedrera, secretario general, han destacado la disparidad de criterios entre los sindicatos y los profesionales médicos, afirmando que llevan más de tres años negociando con el Ministerio desde el Foro de la Profesión Médica.

Lee tambien: Sánchez esquiva la huelga médica y Feijóo le acusa de no saber “ni una palabra de Sanidad”

En un intento de avanzar, los sindicatos propusieron la creación de un Intergrupo parlamentario para tratar la negociación de la carta magna de la sanidad. El Partido Popular aceptó reunirse con los trabajadores, mientras que Sumar fue el único grupo que confirmó su apoyo a la propuesta. Sin embargo, no ha habido avances significativos desde entonces.

A pesar de que se ha programado un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para el 2 de octubre, el Ministerio no ha introducido cambios en el texto, insistiendo en que es momento de la tramitación parlamentaria. Las centrales médicas reiteran la necesidad de devolver el texto al Ministerio para elaborar una nueva propuesta negociada con los médicos.

El Comité de Huelga ha decidido unánimemente convocar la huelga indefinida, que afectará a todos los médicos y facultativos del SNS, incluidos residentes y profesionales de centros concertados, consorcios, empresas públicas y otras modalidades de gestión vinculadas al sistema público.