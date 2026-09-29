La Policía ha puesto en marcha un operativo en Benítez, Ceuta, que ha comenzado a primera hora de este martes. Este operativo tiene como principal finalidad el desalojo de los inmigrantes que aún se encuentran en la playa.

Lee tambien: Policía Nacional realiza limpieza en Loma Colmenar tras desalojo

Durante la operación, se procederá al traslado de los inmigrantes a Loma Colmenar. Este desplazamiento es parte del plan establecido para gestionar la situación en esta área costera de Ceuta.

Una vez completado el desalojo, se prevé la recuperación de la playa de Benítez, un espacio que es utilizado por numerosas personas para disfrutar del sol y el mar.

Lee tambien: Policía Nacional despliega operativo en Benítez para reubicar inmigrantes

La intervención policial se considera necesaria para restablecer el orden en la zona, que ha estado marcada por la presencia prolongada de ocupaciones en la playa.

Se espera que, con esta acción, se garantice el acceso a la playa para todos los ciudadanos y visitantes de Ceuta, permitiendo así la adecuada limpieza y mantenimiento del arenal.

Las autoridades locales continúan trabajando en la gestión de la crisis migratoria y en la búsqueda de soluciones que aseguren la convivencia y la seguridad en esta región fronteriza.