Madrid. El Partido Popular ha censurado con dureza la posibilidad de que Begoña Gómez viaje al extranjero para participar en citas institucionales junto al jefe del Ejecutivo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este lunes de «absolutamente impropio» que la esposa del presidente del Gobierno, a la que ha definido como «varias veces imputada», se «pasee» por los foros internacionales en su actual situación judicial.

Estas declaraciones llegan coincidiendo con la petición de la defensa de Gómez para que un juez sustituto —ante las vacaciones del juez Juan Carlos Peinado— le devuelva temporalmente el pasaporte para poder asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y a la graduación de su hija en Londres.

Feijóo pide evitar el «comentario» de los líderes internacionales

Durante una entrevista concedida en Antena 3, Feijóo ha evitado valorar si la retirada del pasaporte impuesta originalmente por el juez Peinado es una medida proporcionada o no, escudándose en que la decisión compete exclusivamente al ámbito de los tribunales: «Yo distingo el ámbito político del ámbito judicial; no soy quién para decidir si se le retira o no el pasaporte porque no es juez».

Sin embargo, el líder de la oposición sí ha entrado de lleno en el plano de la idoneidad política y de la reputación exterior del país:

Impacto exterior: Feijóo ha remarcado que se debe evitar «como sea» que el foco de atención o el comentario principal entre los mandatarios extranjeros durante la cumbre de la OTAN gire en torno a que la mujer del presidente del Gobierno de España se encuentra bajo investigación judicial por varios delitos.

Sémper se alinea con la crítica a la representación exterior

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del partido. Sémper ha respaldado los argumentos de Feijóo centrándose en el plano de la diplomacia y la imagen pública del Estado en el extranjero.

El portavoz popular ha afeado que una persona investigada penalmente sea parte de la comitiva oficial en citas de alto nivel:

«Si acompaña al presidente del Gobierno su esposa, y está imputada, pues parece razonable decir que no es la mejor imagen de España. Sin más aspaviento y sin darle otra dimensión».

Al igual que el presidente de su formación, Sémper ha rehusado realizar valoraciones jurídicas sobre las medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ciñendo formalmente la postura del PP a una crítica sobre los estándares de representación y la ejemplaridad institucional en el exterior.