La compañía cambiará el modelo de facturación de WhatsApp Business API, suprimiendo la gratuidad en la ventana de respuesta de 24 horas e imponiendo un límite mensual de mensajes de servicio sin coste.

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La multinacional tecnológica Meta implementará a partir del próximo 1 de octubre un cambio sustancial en la política de tarifas de su infraestructura profesional WhatsApp Business Platform. La medida obligará a las corporaciones a abonar una tarifa por cada mensaje de servicio enviado a sus clientes para responder consultas de atención al usuario o soporte técnico. Hasta la fecha, las compañías disponían de una ventana gratuita de 24 horas tras la primera interacción del usuario para responder sin coste; sin embargo, con la entrada en vigor del nuevo marco tarifario, cada respuesta individual pasará a facturarse independientemente de la inmediatez de la contestación.

La actualización de precios no afectará bajo ninguna circunstancia a los usuarios particulares ni a los autónomos o pequeños comercios que emplean la aplicación gratuita convencional o la versión básica de WhatsApp Business. El ajuste se dirige de forma exclusiva a las medianas y grandes empresas que operan mediante la API de WhatsApp para integrar la app en centros de atención telefónica, gestores de relaciones con clientes (CRM), chatbots automatizados y asistentes conversacionales dotados de inteligencia artificial. Asimismo, los clientes finales no asumirán importe alguno por ponerse en contacto con bancos, aerolíneas o servicios comerciales.

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Dentro del nuevo esquema operativo, Meta otorgará una franquicia mensual de 1.000 mensajes de servicio gratuitos por cada número de teléfono corporativo vinculado a la plataforma. Una vez rebasado dicho margen, la tecnológica cobrará por cada mensaje entregado, aplicando tarifas que variarán en función de la complejidad del procesamiento técnico y del país de destino del destinatario. Para las interacciones gestionadas mediante agentes de IA, el coste se calculará en base al consumo de tokens de procesamiento de información, fijando una tarifa de referencia estimada en dos dólares por cada millón de tokens consumidos durante la conversación.

Para garantizar la continuidad operativa del servicio, la matriz de WhatsApp ha instado a todas las empresas integradas directamente o a través de proveedores de soluciones tecnológicas a registrar un método de pago válido antes del 30 de septiembre. En caso de no formalizar este requisito financiero antes de la fecha límite, la plataforma interrumpirá de forma automática la entrega de mensajes de servicio a partir del 1 de octubre, obligando a los departamentos de comunicación corporativa a reestructurar sus flujos de atención digital para optimizar el número de envíos.