WhatsApp registró nuevos fallos durante la noche del lunes en España. Desde aproximadamente las 21:30 horas, cientos de usuarios notificaron problemas para enviar o recibir mensajes, archivos multimedia y conectarse correctamente a la aplicación.

La incidencia no provocó una interrupción total del servicio, por lo que muchos usuarios pudieron continuar utilizando la plataforma con normalidad. Sin embargo, otras personas experimentaron retrasos considerables en la entrega de mensajes o dejaron de recibirlos temporalmente.

Más de 500 incidencias notificadas

La plataforma Downdetector, que recopila en tiempo real los avisos enviados por los usuarios, registró más de 500 reportes durante la noche, una cifra superior a la actividad habitual.

Las notificaciones procedían de distintas ciudades españolas, por lo que el problema no parecía estar limitado a una zona geográfica concreta.

También se comunicaron fallos en otros países, lo que apuntaba a una posible incidencia general relacionada con los servicios de Meta, compañía propietaria de WhatsApp.

Problemas con mensajes, archivos y conexión

Los errores descritos por los afectados fueron diversos. Algunos usuarios no podían enviar o recibir fotografías, vídeos y otros archivos multimedia, mientras otros denunciaron retrasos en los mensajes de texto.

También se registraron problemas de conexión dentro de la aplicación, aunque el funcionamiento no se interrumpió de forma generalizada.

Pasada la medianoche y después de varias horas de incidencias, Meta todavía no había ofrecido una explicación oficial, según la información disponible al cierre de la noticia. Algunos usuarios continuaban notificando fallos sin que se hubiera confirmado el restablecimiento completo del servicio.