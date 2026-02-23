La caída del líder del CJNG desata el caos en 13 estados del país. El operativo militar, ejecutado con apoyo de EE. UU., marca un giro radical en la estrategia de seguridad de la presidenta, quien sustituye la pasividad por el combate frontal al narco.

México vive una de sus jornadas más violentas tras la confirmación del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, el capo más buscado del mundo. La operación militar en Tapalpa (Jalisco) no solo ha terminado con la vida del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino que ha desatado una «respuesta de furia» del crimen organizado que mantiene bajo fuego cruzado a buena parte del territorio nacional.

Un operativo de alta precisión y apoyo de Washington

La Secretaría de Defensa detalló que la captura se produjo tras una incursión de las fuerzas especiales del Ejército. Aunque el narco fue capturado con vida junto a dos escoltas, los tres fallecieron durante el traslado aéreo a la capital debido a la gravedad de las heridas sufridas tras repeler los militares una agresión.

El operativo ha revelado dos claves políticas fundamentales:

Colaboración con EE. UU.: El Ejército confirmó que contó con información de inteligencia de Washington, donde la cabeza de ‘El Mencho’ estaba valorada en 15 millones de dólares. El sello de García Harfuch: El éxito del operativo se atribuye a la gestión del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien impulsa la nueva línea de confrontación directa.

Ola de pánico: Aeropuertos y estadios bajo amenaza

La caída del líder de la organización criminal más poderosa ha sumido a 13 estados en el caos. Los reportes de pánico se han multiplicado en puntos neurálgicos:

Guadalajara: Se vivieron escenas de terror en el aeropuerto tras escucharse disparos y detectarse columnas de humo por la quema de vehículos.

Se vivieron escenas de terror en el aeropuerto tras escucharse disparos y detectarse columnas de humo por la quema de vehículos. Aguascalientes: Se suspendió un partido de la liga femenina de fútbol tras registrarse detonaciones en las inmediaciones del estadio.

Se suspendió un partido de la liga femenina de fútbol tras registrarse detonaciones en las inmediaciones del estadio. Fronteras: Guatemala ha reforzado sus límites territoriales y Costa Rica ha decretado la alerta migratoria para vuelos procedentes de México.

«Lo que vivimos hoy es excepcional. Jalisco actuó de manera responsable ante la incertidumbre», declaró el gobernador Pablo Lemus, mientras la ciudad, sede del próximo Mundial de Fútbol, se cubría de un denso olor a pólvora y gasolina.

Sheinbaum apela a la calma y marca distancias con AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un llamamiento a la tranquilidad a través de sus redes sociales, asegurando que existe una «absoluta coordinación» con los gobernadores estatales. Sin embargo, los analistas coinciden en que este golpe representa el punto de quiebre definitivo con la estrategia de «abrazos, no balazos» de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Comparativa de Estrategia Era AMLO Era Sheinbaum (2026) Enfoque principal No confrontación directa. Combate frontal y captura de objetivos. Relación con EE. UU. Distanciamiento operativo. Coordinación bilateral activa. Uso de Inteligencia Programas sociales preventivos. Operativos de fuerzas especiales y CNI.

Incertidumbre ante la «Hidra» del narco

Pese al éxito del operativo, la población mexicana enfrenta días de incertidumbre. La caída de una cabeza de la organización podría provocar que broten otras nuevas o que cárteles rivales, como el de Sinaloa, inicien una ofensiva para recuperar el territorio. Con el Mundial de Fútbol a solo cuatro meses de distancia, el Gobierno de Sheinbaum se enfrenta ahora al reto de contener la violencia residual y demostrar que el Estado puede retomar el control de las zonas hoy dominadas por el narco.