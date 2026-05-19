Las autoridades federales investigan el suceso ocurrido en el complejo de Starbase, el cual coincide con el aplazamiento del próximo lanzamiento de prueba del cohete Starship.

Austin (EFE) — Un trabajador de la compañía aeroespacial SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, falleció tras sufrir un accidente laboral en las instalaciones de la empresa en el sur de Texas. El trágico suceso ya está bajo la lupa de las autoridades federales de seguridad en el trabajo.

De acuerdo con la información publicada por el diario San Antonio Express News, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), la agencia del gobierno estadounidense encargada de la seguridad laboral, ha iniciado una investigación formal para esclarecer las causas del siniestro.

Cronología del incidente y respuesta de emergencia

El accidente tuvo lugar alrededor de las 4:00 de la mañana (10:00 GMT) del pasado viernes. El Departamento de Bomberos de Brownsville acudió inicialmente al lugar tras recibir una llamada de emergencia; sin embargo, al llegar se les notificó que el propio personal médico de SpaceX se haría cargo de la situación de manera interna.

Hasta el momento, las autoridades locales no han revelado la identidad de la víctima ni han proporcionado detalles específicos sobre la naturaleza del accidente. El hecho ocurrió en Starbase, el masivo complejo industrial ubicado en Boca Chica donde se fabrican y operan los cohetes Starship, y que adquirió oficialmente el estatus de ciudad en 2025.

Historial de sanciones por seguridad laboral

Este fallecimiento vuelve a poner en entredicho las condiciones de seguridad dentro de la firma aeroespacial, ya que ocurre menos de cuatro meses después de que la OSHA penalizara a SpaceX por no haber inspeccionado una grúa hidráulica antes de que esta colapsara en las mismas instalaciones.

A lo largo de su trayectoria, SpaceX ha acumulado un historial complejo en materia laboral:

Sanciones federales: Ha recibido al menos una decena de multas por parte de la OSHA debido a diversas violaciones de seguridad.

Ha recibido al menos una decena de multas por parte de la OSHA debido a diversas violaciones de seguridad. Demandas civiles: Se enfrenta a múltiples demandas privadas interpuestas por empleados que han sufrido lesiones en sus puestos de trabajo.

Reprogramación del lanzamiento de Starship

El suceso coincide en el tiempo con una alteración en el calendario de operaciones de la compañía. SpaceX reprogramó para este miércoles el duodécimo lanzamiento de prueba de su megacohete Starship, un evento clave en el que se prevé poner a prueba la tercera generación de esta aeronave.

Hasta la fecha, la dirección de SpaceX no ha emitido ningún pronunciamiento público respecto a la muerte del empleado, como tampoco ha confirmado ni desmentido si el cambio de fecha del lanzamiento estratégico está directamente relacionado con el fatal accidente.