El fallecimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desata una ola de narcobloqueos, incendios y balaceras en varios estados. Exteriores pide extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios ante la «extrema volatilidad» de la seguridad.

CIUDAD DE MÉXICO – La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha sumido a gran parte de México en una violenta jornada de caos. Ante el estallido de enfrentamientos entre grupos delictivos y fuerzas federales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha emitido una recomendación urgente a los miles de españoles residentes y turistas en el país: permanecer en sus hogares o alojamientos y evitar cualquier desplazamiento.

«Zonas cero» de la violencia

La reacción a la muerte del capo más buscado del país ha sido inmediata. Se han reportado narcobloqueos (vehículos incendiados para cortar carreteras), ataques a establecimientos comerciales y tiroteos en puntos estratégicos. Los estados más afectados por el momento son:

Jalisco: Especialmente en la zona metropolitana de Guadalajara.

Especialmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Colima y Michoacán: Bastiones históricos de la organización criminal.

Bastiones históricos de la organización criminal. Guanajuato y Zacatecas: Donde se registran fuertes choques por el control de las plazas tras el vacío de poder.