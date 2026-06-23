El precio de la luz para hoy, miércoles 24 de junio de 2026, llega con un dato que condiciona la jornada: el precio medio se sitúa en 0,1572 €/kWh. El contraste es claro entre tramos, con horas muy caras por la noche y ventanas mucho más razonables durante la tarde.

Si quieres reducir el gasto doméstico, el consejo es sencillo: planifica consumos intensivos (como lavadora o lavavajillas) para aprovechar la franja más barata y evita la hora cara del día. Hoy, además, destaca el pico máximo en el tramo final de la noche.

Horas clave para ahorrar hoy (24/06): barato en la tarde y ojo con el pico nocturno

La hora más barata de la jornada es 15-16 h, con un precio de 0,0686 €/kWh. Frente a eso, la hora más cara es 21-22 h, cuando el precio sube hasta 0,271 €/kWh.

Entre las opciones para concentrar el consumo destaca también la franja más económica, con un precio alrededor de 0,07 €/kWh. Es el tipo de ventana que suele encajar bien con el uso de electrodomésticos que no requieren estar pendientes, como el lavavajillas o la lavadora.

Cómo evoluciona el precio por tramos del día

Madrugada y primeras horas: el precio se mueve en niveles intermedios, con valores alrededor de 0,14–0,16 €/kWh en la franja 00:00-07:00. A medida que avanza la mañana, aparecen momentos más ajustados, como 09-10 h (0,129 €/kWh), aunque sin alcanzar todavía el nivel de la tarde.

Mañana: la segunda mitad de la mañana tiende a encarecerse. Se observan tramos altos entre 10-12 h (0,1832–0,1837 €/kWh), y luego el precio se modera en 12-14 h, acercándose a valores más bajos (como 13-14 h, 0,1428 €/kWh).

Tarde: es el tramo más favorable para el consumo. Tras un punto claramente bajo en 14-15 h (0,0692 €/kWh), llega el mínimo del día en 15-16 h (0,0686 €/kWh). El precio sigue contenido en 16-18 h, aunque ya con cierta subida progresiva.

Noche: el comportamiento cambia. Desde 18-19 h empieza el encarecimiento y se acelera hacia la franja final, culminando en el pico máximo de la jornada en 21-22 h (0,271 €/kWh). Después, el precio baja de nuevo en 22-23 h y 23-24 h, pero sin volver al nivel de la tarde.

Precio de la luz por horas hoy, 24/06/2026