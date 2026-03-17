El espectáculo, dirigido por el Premio Nacional de Danza Manuel Segovia, fusiona el universo de Cervantes con espacios virtuales y distópicos

La ciudad autónoma de Ceuta se prepara para recibir una de las propuestas escénicas más innovadoras de la temporada. El próximo sábado 18 de abril, el Teatro Auditorio del Revellín acogerá el estreno de ‘Quixote Origen’, un montaje que rinde tributo a la obra cumbre de Miguel de Cervantes desde una perspectiva contemporánea y multidisciplinar.

Bajo la dirección de Manuel Segovia, galardonado con el Premio Nacional de Danza a la Creación, el espectáculo propone un profundo trabajo de investigación y recreación sobre los poliédricos estilos de la Danza Española. Como novedad historiográfica y dramática, la obra integra el contrapunto del ‘Quijote de Avellaneda’, ofreciendo una visión completa y enriquecida del mito literario.

Una experiencia visual y sensorial

La puesta en escena de ‘Quixote Origen’ destaca por su audacia técnica. El propio Cervantes actúa como maestro de ceremonias, guiando al espectador a través de un viaje que transita por espacios virtuales y universos distópicos. Esta integración de la tecnología y la tradición dancística busca generar una experiencia emocional que trascienda la representación clásica.

El desarrollo coreográfico explora la riqueza de la literatura moderna fusionándola con la estética del movimiento, creando una narrativa visual que promete no dejar indiferente al público ceutí.

Venta de localidades

Las entradas para asistir a este evento ya se encuentran disponibles a través de los canales habituales de venta. Los precios se han fijado en 8 y 10 euros, facilitando el acceso a una producción de primer nivel nacional. El inicio de la función está previsto para las 19:30 horas.

Dada la relevancia del director y la singularidad de la propuesta, se recomienda a los interesados adquirir sus localidades de forma anticipada antes de que se complete el aforo del teatro.