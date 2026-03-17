La Iglesia de Nuestra Señora de África acoge este martes el quinto concierto del ciclo MUSACE 2026, un recital dedicado a la figura de la Virgen María

El festival de música sacra de Ceuta, MUSACE 2026, continúa su andadura en esta cuarta edición con una propuesta de alto valor musicológico y artístico. Este martes, 17 de marzo, a las 20:30 horas, la Iglesia de Nuestra Señora de África será el escenario de un recital excepcional protagonizado por el dúo Dolce Rima. Bajo el título «Alla Madonna: Compositoras del Seicento Sacro», las intérpretes ofrecerán un viaje espiritual a través de las voces femeninas que desafiaron el silencio de los conventos y los salones del siglo XVII.

El concierto, de entrada libre hasta completar el aforo, se presenta como una oportunidad única para descubrir el patrimonio musical rescatado de los pentagramas de autoras que, pese a las restricciones de su época, elevaron sus plegarias y visiones místicas al nivel de la gran música barroca.

Dolce Rima: rigor y sensibilidad en la música antigua

Fundado en 2009 por las intérpretes valencianas Julieta Viñas y Paula Brieba, Dolce Rima se ha consolidado como una formación de referencia en la interpretación de la cultura europea de los siglos XVI y XVII. Afincadas en Sevilla, el dúo destaca por su interés en la conjunción poética y musical, habiendo recorrido importantes festivales nacionales e internacionales, incluyendo actuaciones en Berlín y en la Galleria Ufizzi de Florencia.

En esta ocasión, el conjunto cuenta con la participación de la soprano de origen venezolano María José Pire. Con una sólida formación internacional y una carrera orientada a la interpretación de la música de los siglos XV al XVII, Pire aporta su experiencia en el canto gregoriano y la polifonía para dar vida a los afectos y ornamentaciones de las compositoras del Seicento.

Un programa de rescate y homenaje

El repertorio seleccionado para esta velada en Ceuta traza un itinerario en torno a la Virgen María. El programa incluye obras de Francesca Caccini, una de las primeras profesionales de Europa al servicio de los Médici, y de religiosas como Lucrezia Orsina Vizzana, quien desde su clausura en Bolonia compuso piezas de una libertad melódica visionaria.

Asimismo, el público podrá deleitarse con la sofisticación de Chiara Margarita Cozzolani y la intensidad afectiva de Barbara Strozzi, figura central del barroco veneciano. El programa se completa con el misticismo de Isabella Leonarda y las intervenciones instrumentales de Alessandro Piccinini, maestro del laúd y la tiorba, que aportarán el contrapunto rítmico necesario a este homenaje a las creadoras que ofrecieron su belleza en silencio.