Hablar de alimentación es hablar de opiniones… y de mitos. Mucha información circula con seguridad, pero no siempre está basada en evidencia sólida. La buena noticia es que la ciencia nutricional, con sus matices, permite separar lo que es útil de lo que es puro rumor. A continuación, repasamos algunos mitos frecuentes y por qué conviene mirar más allá del “siempre se ha dicho”.

1) “Los carbohidratos engordan; hay que evitarlos”

Es habitual escuchar que los carbohidratos “son el problema”. En realidad, los carbohidratos son una fuente de energía y su efecto depende del tipo, la cantidad y el contexto del patrón alimentario. No es lo mismo una dieta rica en alimentos ultraprocesados azucarados y refinados que una basada en legumbres, frutas, verduras y cereales integrales.

La evidencia apunta a que el control del peso se relaciona más con el balance energético y la calidad global de la dieta que con demonizar un único macronutriente. Si se reducen carbohidratos a costa de aumentar ultraprocesados, el resultado puede ser peor.

2) “Las grasas son siempre malas”

Este mito lleva a muchas personas a eliminar cualquier grasa, pero el cuerpo necesita ciertos lípidos para funciones importantes. Además, no todas las grasas son iguales: las grasas insaturadas (por ejemplo, las presentes en el aceite de oliva, frutos secos y pescado) se asocian con mejores perfiles cardiometabólicos en contextos dietéticos adecuados.

En paralelo, conviene limitar el exceso de grasas trans y moderar el consumo de grasas saturadas, especialmente cuando provienen de alimentos altamente procesados. La clave vuelve a ser la calidad y la proporción, no la eliminación total.

3) “El azúcar hay que desterrarlo completamente”

El azúcar, como concepto, suele usarse de forma confusa. Lo que interesa no es solo la presencia de “dulce”, sino la cantidad y, sobre todo, el lugar que ocupa en la dieta.

La ciencia no exige una dieta sin ningún azúcar, pero sí orienta a reducir el consumo de azúcares libres y a priorizar alimentos con azúcares “naturales” integrados en la estructura del alimento (por ejemplo, frutas enteras), que suelen venir acompañados de fibra y otros nutrientes. Comer fruta es muy diferente a beber bebidas azucaradas.

4) “El gluten es perjudicial para todo el mundo”

El gluten preocupa porque existen enfermedades relacionadas con él, como la celiaquía, y también situaciones específicas como la sensibilidad al gluten no celíaca. Pero eso no significa que el gluten sea perjudicial para la población general.

Para la mayoría de personas, seguir una dieta sin gluten no aporta una ventaja automática si no hay indicación médica. Retirar gluten sin necesidad puede complicar la dieta y aumentar el consumo de productos ultraprocesados “sin gluten”.

5) “Los productos ‘detox’ limpian el cuerpo”

El cuerpo ya tiene sistemas de depuración muy eficaces. El hígado, los riñones y el sistema digestivo eliminan sustancias de desecho de manera continua. Los llamados detox suelen basarse en promesas de “limpieza” que no están respaldadas por evidencia sólida para la mayoría de casos.

Algunas infusiones o dietas “purificadoras” pueden aportar volumen o reducir la ingesta de ciertos alimentos, pero eso no equivale a una limpieza mágica. El mejor “detox” suele ser una dieta equilibrada, sueño adecuado, hidratación y actividad física.

6) “Los suplementos sustituyen una alimentación saludable”

Los suplementos pueden ser útiles cuando hay una necesidad concreta (por ejemplo, déficits diagnosticados, etapas con requerimientos especiales o indicación profesional). Sin embargo, el mito aparece cuando se piensa que una pastilla puede reemplazar una dieta completa.

La alimentación aporta una combinación de nutrientes y componentes bioactivos que no se replican de forma idéntica en un comprimido. Antes de suplementar, suele ser más sensato revisar la dieta y, si hay dudas, consultar para evaluar si realmente hace falta.

7) “Las dietas ‘milagro’ funcionan siempre”

Las dietas milagro suelen prometer resultados rápidos y, a menudo, explicaciones simples para problemas complejos. La ciencia nutricional muestra que la sostenibilidad importa: un patrón alimentario que sea realista y agradable tiene más probabilidades de mantenerse y, por tanto, de funcionar a largo plazo.

Además, las respuestas individuales varían. Lo que funciona para una persona puede no encajar igual en otra, por genética, hábitos, contexto social, preferencias y salud.

Cómo quedarte con lo esencial

Prioriza la calidad: alimentos mínimamente procesados y variedad.

alimentos mínimamente procesados y variedad. Piensa en el conjunto: no en un único “villano” o “héroe”.

no en un único “villano” o “héroe”. Reduce lo ultraprocesado: suele desplazar nutrientes y aumentar el exceso calórico.

suele desplazar nutrientes y aumentar el exceso calórico. Separa evidencia de marketing: si la promesa suena exagerada, probablemente lo sea.

Desmontar mitos no es negar que la nutrición sea importante; es reconocer que merece rigor. Con una base científica y hábitos sostenibles, es mucho más fácil tomar decisiones que se notan en el día a día.