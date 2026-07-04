Las plantas de interior no solo decoran: también aportan sensación de calma y mejoran el ambiente del hogar. Si quieres empezar sin complicarte, la clave está en elegir especies resistentes y aprender unas pautas básicas de cuidado: luz adecuada, riego medido y un buen drenaje.

A continuación tienes una guía cercana y práctica con plantas fáciles de mantener y consejos para que crezcan con salud.

Qué tener en cuenta antes de elegir una planta

Antes de comprar, observa tu espacio. Las plantas cambian mucho según dónde las coloques. Ten presente:

Luz: no todas necesitan sol directo. Muchas se adaptan a luz brillante sin horas de sol intenso.

no todas necesitan sol directo. Muchas se adaptan a luz brillante sin horas de sol intenso. Riego: es preferible quedarse corto antes que encharcar. La mayoría de problemas vienen por exceso de agua.

es preferible quedarse corto antes que encharcar. La mayoría de problemas vienen por exceso de agua. Drenaje: usa macetas con agujeros y un sustrato que no se quede “empapado” mucho tiempo.

usa macetas con agujeros y un sustrato que no se quede “empapado” mucho tiempo. Temperatura y corrientes: evita cambios bruscos y la cercanía a salidas de aire muy frío o caliente.

Plantas de interior fáciles de cuidar (recomendaciones)

1) Pothos (Epipremnum aureum)

El pothos es ideal para principiantes. Puede crecer en interiores con luz media y tolera varios ritmos de riego. Sus hojas suelen agradecer que el sustrato se seque parcialmente entre riegos.

Consejo: si quieres que se vea más frondoso, puedes ir guiando o podando puntas ligeramente.

2) Sansevieria (Dracaena trifasciata)

La sansevieria es conocida por su resistencia. Sus hojas tipo espada almacenan agua, así que normalmente se lleva bien con olvidos razonables de riego. También tolera condiciones de poca luz mejor que muchas otras plantas, aunque crecerá mejor con luz indirecta más intensa.

Consejo: deja secar el sustrato antes de volver a regar.

3) Zamioculca (Zamioculcas zamiifolia)

La zamioculca destaca por ser muy agradecida en casa. Suele mantener buen aspecto incluso si el riego no es perfecto. Colócala en luz indirecta y riega cuando notes que el sustrato está bastante seco.

Consejo: es mejor menos agua que más; el exceso suele ser el principal enemigo.

4) Cactus y suculentas de interior

Las suculentas y cactus son opciones muy prácticas si te cuesta seguir un calendario de riego. Almacenan agua en sus hojas o tallos y prefieren sustratos específicos que drenen bien.

Consejo: no deben permanecer en un plato con agua y conviene usar maceta con agujero.

5) Drácena de interior (por ejemplo, Dracaena marginata)

Las drácenas suelen adaptarse a interiores y ofrecen un porte elegante. Funcionan mejor con luz indirecta luminosa y riegos moderados, dejando que la parte superior del sustrato se seque entre aportes.

Consejo: limpia el polvo de las hojas con un paño suave para favorecer la respiración vegetal.

6) Spatifilo o flor de la paz (Spathiphyllum)

El espatifilo es muy popular por su floración y su aspecto ornamental. Le gusta la luz indirecta y, aunque es adaptable, responde bien a un riego regular sin encharcar.

Señal útil: si sus hojas se caen, a menudo está pidiendo agua.

Riego y luz: la regla simple para acertar

Más que “una cantidad” fija, lo importante es el ritmo que marca el sustrato y el entorno. Como regla general:

Luz indirecta suele ser un buen punto de partida para la mayoría.

suele ser un buen punto de partida para la mayoría. Riego cuando el sustrato esté seco en la superficie o más seco según la planta.

cuando el sustrato esté seco en la superficie o más seco según la planta. Platos con agua: vacíalos para evitar raíces encharcadas.

Si dudas, espera un poco y comprueba con el dedo o un palillo (introduce ligeramente en el sustrato). Cuando haya señales claras de sequedad, es el momento de regar.

Mantenimiento sencillo para que se mantengan bonitas

Gira la maceta de vez en cuando para que la planta crezca de forma equilibrada hacia la luz.

de vez en cuando para que la planta crezca de forma equilibrada hacia la luz. Retira hojas secas o dañadas para favorecer el aspecto y la salud general.

o dañadas para favorecer el aspecto y la salud general. Revisa plagas con regularidad: si ves manchas, telitas o hojas pegajosas, actúa temprano.

con regularidad: si ves manchas, telitas o hojas pegajosas, actúa temprano. No sobrefertilices: para muchas plantas de interior, menos es más. Si aplicas abono, sigue las indicaciones del fabricante.

Errores comunes (y cómo evitarlos)

Regar por sistema sin mirar el sustrato: causa exceso de humedad.

sin mirar el sustrato: causa exceso de humedad. Mal drenaje : una maceta sin agujeros suele ser una mala combinación.

: una maceta sin agujeros suele ser una mala combinación. Sol directo brusco : algunas plantas lo toleran, otras se queman. Acostúmbralas poco a poco.

: algunas plantas lo toleran, otras se queman. Acostúmbralas poco a poco. Plantar en un sustrato inadecuado: suculentas y cactus necesitan mezclas que drenen mucho.

Con estas pautas y una selección de plantas resistentes, podrás disfrutar de un interior verde con esfuerzo mínimo. Empieza con una o dos especies fáciles, aprende su ritmo y verás cómo el cuidado se vuelve cada vez más sencillo.