La ronda francesa divide en dos la capital catalana durante el fin de semana con restricciones a la circulación en seis distritos, cortes en la calle Aragó y alteraciones en el servicio de autobús y Bicing, ante una previsión de 850.000 asistentes.

Reto para la movilidad en la capital catalana por la ronda francesa

El inicio del mes de julio plantea un nuevo escenario de complejidad para la movilidad en Barcelona con motivo de la visita del Tour de Francia. Tras haber albergado eventos de gran concurrencia como las visitas papales, los festivales Primavera Sound y Sónar, el Gran Premio de Fórmula 1 o el congreso mundial de arquitectos, la ciudad afronta ahora importantes cortes de tráfico derivados del paso del pelotón ciclista de la ronda gala.

Las restricciones de circulación repercutirán de forma directa en seis de los diez distritos de la capital catalana. Los vecinos que experimentarán mayores dificultades en sus desplazamientos habituales serán los residentes en Sants-Montjuïc, l’Eixample y Sant Martí. Ante esta coyuntura, las recomendaciones de movilidad para los barceloneses y los ciudadanos del entorno metropolitano se centran de forma prioritaria en el uso de la red de metro y en evitar la utilización del vehículo privado. Después de la presentación oficial de las 22 escuadras y de una jornada sin restricciones, el fin de semana concentrará las mayores afectaciones en la trama urbana.

El sábado: la contrarreloj individual divide la ciudad en dos

El sábado se presenta como la jornada principal de las afectaciones con la celebración del grand départ. Esta primera etapa consistirá en una contrarreloj de 19 kilómetros con salida establecida en el Fòrum y la meta situada en la zona alta de Montjuïc. El diseño del circuito provocará que la ciudad quede partida en dos sectores, fijando en la calle Aragó una frontera infranqueable a lo largo de un trazado lineal de 6,5 kilómetros que conecta Poblenou con la estación de Sants.

El dispositivo de tráfico prevé el inicio de los cortes de circulación a las 12:00 horas, momento en que se cerrará el paso para que los ciclistas reconozcan el recorrido a partir de las 14:00 horas. La competición oficial comenzará a las 17:00 horas, con la salida de los equipos programada en intervalos de cinco minutos. La previsión oficial apunta a que la normalización del tráfico y el pulso habitual de la ciudad comiencen a recuperarse a partir de las 20:30 horas.

Para mitigar el impacto en los desplazamientos a pie, el Ayuntamiento ha dispuesto pasos de peatones específicos a lo largo del itinerario, denominados corredores humanitarios, que serán gestionados por personal municipal. Estos puntos de cruce se habilitarán con una cadencia estimada de cinco minutos a pie, supeditados siempre al paso de los corredores. Por su parte, la red de transporte público en superficie registrará modificaciones severas, ya que todas las líneas de autobús que transitan por las vías afectadas sufrirán variaciones en sus rutas, mientras que las estaciones de Bicing ubicadas en el perímetro de seguridad quedarán totalmente fuera de servicio.

El domingo: llegada de la segunda etapa desde Tarragona

El domingo, el Tour de Francia trasladará el inicio de su actividad a Tarragona. Los ciclistas completarán una etapa de algo más de 170 kilómetros antes de adentrarse de nuevo en los límites de Barcelona, previéndose la llegada de la cabeza de carrera alrededor de las 15:00 horas. El itinerario establecido para el acceso a la ciudad discurrirá por la calle Sants y la avenida del Paral·lel, afrontando posteriormente un ascenso rápido hacia Montjuïc a través de la calle Palaudàries.

La Guardia Urbana de Barcelona iniciará las tareas de corte de calles a las 12:00 horas, procediendo al cierre total del circuito de competición a las 13:30 horas. El pelotón ciclista completará dos vueltas a un trazado que incorpora un sector del paseo de la Zona Franca. No obstante, la circulación por la Gran Via no se verá comprometida, dado que esta arteria discurre de forma subterránea bajo la plaza de Espanya. El restablecimiento progresivo de la movilidad en las zonas afectadas de Sants-Montjuïc se iniciará a partir de las 18:00 horas.

El despliegue de seguridad para la cobertura del evento contempla la participación de cerca de 4.500 efectivos policiales. Asimismo, los servicios municipales emplearán una cantidad notable de elementos de contención, destacando la adquisición definitiva de 2.300 vallas que complementan al material de alquiler. La configuración de la contrarreloj del sábado requerirá la colocación de casi 40 kilómetros de barreras en ambos márgenes del trayecto, a los que se sumarán otros 30 kilómetros de vallado destinados a las jornadas vinculadas con el evento. El consistorio estima una afluencia cercana a las 850.000 personas en las calles, concentrada especialmente durante el sábado.