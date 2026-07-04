España afronta un fin de semana marcado por un episodio de temperaturas muy altas y persistentes que afectará especialmente a la Península y Baleares, con valores que podrían superar los 40 grados en varias zonas del interior y del suroeste peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que el episodio comenzará a notarse entre este viernes y el sábado, impulsado por el desplazamiento hacia el norte de una masa de aire seca y muy cálida. AEMET prevé que el calor sea especialmente intenso en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular, donde las temperaturas alcanzarán niveles de riesgo durante las horas centrales del día.

Según las previsiones oficiales, el sábado las máximas podrían situarse entre 36 y 38 ºC en el entorno del Ebro y el Miño, y entre 38 y 40 ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste. En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, esos valores podrían superarse. Para el domingo, AEMET espera un nuevo ascenso en el tercio norte peninsular, con máximas cercanas a los 40 ºC en puntos del interior de Galicia, el valle del Ebro y depresiones cercanas, mientras que en el Guadiana y el Guadalquivir podrían superarse los 42 ºC.

Aunque todavía existe incertidumbre sobre la extensión y duración del fenómeno, AEMET no descarta que pueda llegar a conformarse una ola de calor a partir del domingo 5 de julio. El organismo recomienda seguir la evolución de los avisos meteorológicos, ya que las condiciones podrían cambiar durante los próximos días.

Riesgo especial en las horas centrales del día

Protección Civil ha alertado de un nivel de peligro importante durante las horas centrales, sobre todo para quienes realicen actividades al aire libre y para las personas más vulnerables. El episodio también dejará noches muy cálidas en amplias zonas, una circunstancia que puede dificultar el descanso y aumentar el impacto del calor sobre la salud.

El Ministerio de Sanidad recuerda que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar calambres, deshidratación, insolación y golpes de calor. Estos últimos pueden tener consecuencias graves y afectar a varios órganos, con síntomas como alteraciones en la marcha, convulsiones o incluso pérdida de conciencia.

Los grupos de mayor riesgo son las personas mayores, bebés y menores, mujeres gestantes, personas con enfermedades crónicas, pacientes con patologías cardiovasculares, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, problemas de movilidad o enfermedades mentales. También deben extremar la precaución quienes viven solos, trabajan al aire libre o realizan deporte durante las horas de más calor.

Cómo prevenir un golpe de calor

Sanidad recomienda beber agua y líquidos con frecuencia, incluso aunque no se tenga sed, y evitar bebidas con alcohol, cafeína o alto contenido en azúcar, ya que pueden favorecer la deshidratación. También aconseja permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refrescarse siempre que sea necesario.

Durante este episodio conviene reducir la actividad física y evitar practicar deporte al aire libre en las horas centrales del día. También se recomienda utilizar ropa ligera, holgada y transpirable, proteger la cabeza, aplicar protección solar y optar por comidas ligeras, como frutas, verduras, ensaladas o alimentos ricos en agua.

Otra recomendación clave es no dejar nunca a personas dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente si se trata de menores, personas mayores o enfermos crónicos. El interior de un coche puede alcanzar temperaturas muy elevadas en pocos minutos, incluso cuando está aparcado a la sombra.

Cuándo pedir ayuda

Las autoridades sanitarias recomiendan consultar con un profesional si aparecen síntomas relacionados con el calor que se prolonguen durante más de una hora. Ante señales graves como confusión, pérdida de conciencia, convulsiones, piel muy caliente, dificultad para respirar o empeoramiento rápido, debe solicitarse ayuda urgente a través del 112.

También aumenta el riesgo de incendios

El episodio de altas temperaturas puede venir acompañado de un aumento del riesgo de incendios forestales, especialmente si en los próximos días se incrementa la inestabilidad y aparecen tormentas secas en áreas montañosas. Protección Civil pide no arrojar colillas ni basura en zonas naturales, evitar encender fuego en el monte y respetar las restricciones fijadas por cada comunidad autónoma.

Las autoridades insisten en que la prevención será clave durante el fin de semana. La recomendación general es evitar la exposición directa al sol, hidratarse con frecuencia, cuidar especialmente a las personas vulnerables y consultar los avisos actualizados de AEMET, Protección Civil y el Ministerio de Sanidad antes de planificar actividades al aire libre.