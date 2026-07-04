La Dirección General de Tráfico activa este viernes la primera operación especial del verano, un dispositivo que se prolongará hasta la medianoche del domingo y con el que se espera dar cobertura a unos 4,8 millones de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras españolas.

La operación comienza a las 15:00 horas del viernes 3 de julio y finalizará a las 24:00 horas del domingo 5. Coincide con el inicio de las vacaciones para muchos ciudadanos, los desplazamientos habituales de fin de semana y los viajes hacia zonas turísticas, segundas residencias y destinos de costa.

Según las previsiones de Tráfico, los mayores problemas de circulación se concentrarán en las salidas de los grandes núcleos urbanos, especialmente durante la tarde del viernes y la mañana del sábado. El retorno será más intenso el domingo por la tarde y primeras horas de la noche, cuando se espera un incremento del tráfico en sentido entrada a las principales ciudades.

La DGT recuerda que el verano es uno de los periodos de mayor movilidad del año. Entre el 1 de julio y el 31 de agosto se prevén más de 104 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, una cifra superior a la del verano anterior. De ese total, 49,7 millones corresponderán al mes de julio y 54,5 millones a agosto.

Cuatro grandes operaciones durante el verano

La Operación Verano 2026 estará compuesta por cuatro dispositivos principales. El primero es el de este fin de semana, del 3 al 5 de julio. Después llegarán la operación especial del 1 de agosto, entre el 31 de julio y el 2 de agosto; la del 15 de agosto, entre los días 14 y 16; y la operación retorno, prevista del 28 al 31 de agosto.

Además, Tráfico mantendrá dispositivos específicos durante todos los fines de semana estivales, así como planes especiales vinculados a la Operación Paso del Estrecho, la Operación Paso de Portugal y la movilidad prevista por el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

Vigilancia en motos, alcohol, drogas y velocidad

Durante los meses de julio y agosto, la DGT reforzará la vigilancia sobre los factores de mayor riesgo en carretera. Habrá campañas específicas dirigidas a motocicletas durante los fines de semana, con atención al cumplimiento de los límites de velocidad, los adelantamientos, el uso correcto del casco y otros comportamientos de riesgo.

También se intensificarán los controles de alcohol y drogas, así como la vigilancia de la velocidad. Tráfico recuerda que estos factores siguen estando presentes en una parte importante de los siniestros con víctimas.

Primer verano con la V-16 obligatoria

Una de las novedades de este verano es la obligación de llevar la baliza V-16 conectada para preseñalizar incidencias en carretera. Este dispositivo sustituye al uso tradicional de los triángulos y permite avisar al resto de conductores tanto mediante una señal luminosa como a través de la conexión con la plataforma de tráfico, navegadores, teléfonos móviles y paneles de mensajería variable.

La DGT insiste en que esta herramienta busca reducir el riesgo para los conductores que se ven obligados a detener el vehículo por una avería, accidente u otra emergencia.

Recomendaciones antes de salir

Tráfico recomienda planificar el viaje con antelación, consultar el estado de las carreteras, evitar las horas de mayor intensidad circulatoria y revisar el vehículo antes de iniciar el trayecto. También aconseja descansar cada dos horas o cada 200 kilómetros, no consumir alcohol ni drogas, respetar los límites de velocidad y mantener siempre la distancia de seguridad.

La información actualizada sobre incidencias, retenciones y recomendaciones de circulación estará disponible a través de los canales oficiales de la DGT, los boletines informativos, redes sociales y el teléfono 011.