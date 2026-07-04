El tiempo en Ceuta para este sábado, 4 de julio de 2026 viene marcado por la estabilidad: según los datos de la AEMET, la jornada se presenta con cielo nuboso, temperaturas que alcanzarán 27°C y una mínima de 22°C. La sensación térmica se mueve en valores similares, con un máximo de 26°C y un mínimo de 22°C, así que el ambiente se notará cálido y constante.

En cuanto al viento, la AEMET indica componente SE con una velocidad de 20 km/h. No se esperan lluvias: la probabilidad de precipitación es del 0%. Además, la humedad relativa oscila entre 80% y 100%, lo que contribuye a ese aspecto nuboso durante parte del día, mientras el índice UV máximo alcanza 10, un valor alto de radiación.

Previsión para los próximos días

De cara al domingo, 5 de julio, la tendencia es a mantenerse en el mismo marco térmico, con máxima de 25°C y mínima de 21°C. El cielo seguirá nuboso y el viento rotará a E, también con 20 km/h, por lo que el ambiente no cambiará en exceso, aunque la temperatura máxima bajará ligeramente respecto al sábado.

El lunes, 6 de julio la AEMET prevé una mejora del cielo: pasará a despejado, con máxima de 26°C y mínima de 21°C. El viento será E pero algo más flojo, con 15 km/h. Para el martes, 7 de julio, se mantienen máximas en torno a 26°C y mínimas de 20°C, aunque en los datos facilitados no aparece el estado del cielo ni la velocidad del viento (figura sin valor), por lo que conviene consultar la actualización más próxima si vas a planificar actividades al aire libre.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 27°C

27°C Temperatura mínima: 22°C

22°C Estado del cielo: Nuboso

Nuboso Viento: SE a 20 km/h

SE a 20 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 80% y 100%

entre 80% y 100% Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con UV máximo 10, es recomendable protegerse del sol (sombrero, gafas y crema) incluso si el cielo está nuboso. El calor se sentirá moderado por la sensación térmica, pero sigue siendo un día fresco solo en comparación con otros: usa ropa ligera y ten en cuenta la brisa SE de 20 km/h. Como la precipitación es 0%, no hace falta paraguas, pero sí ir con cuidado por la humedad, que puede intensificar la sensación de bochorno.