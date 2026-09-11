El Partido Popular ha emitido un comunicado este viernes en el que responsabiliza a Marruecos de la crisis migratoria registrada en Ceuta. La formación replica así a las críticas de Rabat y exige garantías de que no se repetirán entradas en la ciudad autónoma.

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El Partido Popular ha respondido este viernes al comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos, en el que el país vecino rechazaba ser utilizado como chivo expiatorio en la disputa política de España. En su nota, el PP califica lo ocurrido desde el pasado 30 de julio en Ceuta como una violación grave de la integridad territorial de España y de Europa, definiéndolo como un ataque híbrido con instrumentalización de la migración del que Marruecos es responsable «por acción u omisión».

La formación opositora sostiene que la defensa de las fronteras y de la seguridad nacional constituye una prioridad irrenunciable que ejercerán con firmeza. Asimismo, el texto señala que, a la luz de los informes desclasificados por el Gobierno central, los sucesos en la ciudad autónoma requieren una evaluación rigurosa y transparente por todas las partes, junto a garantías verificables de que hechos similares no vuelvan a producirse.

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En su escrito, los populares aseguran compartir algunas de las preguntas planteadas por el Ejecutivo marroquí respecto a la gestión del Gobierno de España. En concreto, el PP cuestiona por qué no se ejecuta el retorno de los adultos en situación irregular si Marruecos se ha comprometido a admitirlos y por qué se mantiene a los menores no acompañados alejados de sus familias pese a las solicitudes de regreso formuladas por el país vecino.

El Partido Popular concluye que la relación con el Reino de Marruecos debe ser leal y estable en beneficio de ambas naciones, si bien remarca que solo puede cimentarse sobre principios innegociables de respeto mutuo, reciprocidad, lealtad institucional y pleno acatamiento de la soberanía de los Estados.