MADRID. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, compensará con una productividad extraordinaria de 100 euros al día a los agentes destinados en Ceuta o desplazados como refuerzo frente a la crisis fronteriza desencadenada el pasado 30 de julio.

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El documento, remitido este jueves por el secretario del Consejo de Policía, justifica la medida ante las condiciones «cada vez más complejas y exigentes» a las que se enfrentan los efectivos en el marco de la actual crisis humanitaria y de seguridad.

Detalles y condiciones de la gratificación

El incentivo retribuirá el esfuerzo excepcional de los agentes desplegados en la ciudad autónoma bajo criterios operativos muy definidos:

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100 euros por jornada efectiva: Se abonarán exclusivamente por cada día de trabajo real. Quedan excluidos los festivos, libranzas, permisos, asuntos particulares y bajas médicas.

Se abonarán exclusivamente por cada día de trabajo real. Quedan excluidos los festivos, libranzas, permisos, asuntos particulares y bajas médicas. Personal beneficiado: Aplica tanto a la plantilla fija de Ceuta como a las unidades comisionadas desde otros puntos de España. Además, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha confirmado que la medida incluirá a los policías en prácticas.

Aplica tanto a la plantilla fija de Ceuta como a las unidades comisionadas desde otros puntos de España. Además, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha confirmado que la medida incluirá a los policías en prácticas. Periodo de cálculo: La medida retroactiva abarcará inicialmente desde el 31 de julio hasta el 31 de octubre de 2026 , salvo ampliación formal del dispositivo.

La medida retroactiva abarcará inicialmente desde el , salvo ampliación formal del dispositivo. Exceso de horas: Las horas extraordinarias acumuladas se abonarán aparte o se compensarán con días libres según la normativa habitual.

Desde el SUP han celebrado el dictamen tras la presión ejercida en la negociación y han anunciado que vigilarán la correcta aplicación de la productividad en las nóminas del colectivo.