CEUTA. Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil han detenido en Ceuta a un hombre condenado en firme por yihadismo sobre el que pesaba una orden de prohibición de entrada en España. Según las investigaciones antiterroristas, el arrestado habría aprovechado la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio para colarse en la ciudad autónoma.

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El arresto se produjo a las 20:30 horas del jueves tras confirmarse la presencia del sospechoso en la zona.

Detalles del perfil y del arresto

El operativo pone de manifiesto las brechas de seguridad generadas tras los sucesos fronterizos del 30 y 31 de julio:

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