La ministra de Sanidad defiende en su visita a la ciudad autónoma que no existe colapso asistencial y desvincula la llegada masiva de migrantes con un incremento de emergencias sanitarias, provocando el malestar de profesionales y sectores locales.

CEUTA / MADRID — La visita de la ministra de Sanidad, Mónica García, a Ceuta ha desencadenado una fuerte polémica tras rechazar categóricamente que la reciente crisis migratoria haya derivado en un «colapso sanitario» o en una «catástrofe» asistencial. Las declaraciones de la titular de Sanidad, en las que atribuye la alarma generada en la ciudad a discursos de corte xenófobo, han dejado una profunda estela de indignación entre representantes locales, profesionales médicos y colectivos de la zona.

El desplazamiento de García a la ciudad autónoma se ha producido más de dos semanas después de los sucesos registrados a finales de julio, cuando una llegada masiva de migrantes obligó a activar dispositivos de emergencia. Durante su comparecencia, la ministra ha insistido en distinguir entre la existencia de una «crisis humanitaria» y la de un «colapso sanitario», defendiendo que la actividad asistencial habitual para la población ceutí ha mantenido la normalidad y que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha monitorizado la situación en todo momento.

Rechazo de los profesionales y tirantez institucional

Las palabras de la ministra no han sentado bien en diversos sectores ceutíes. Días antes de la visita, el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta y diversos colectivos sanitarios ya habían advertido sobre la sobrecarga y la elevada tensión de los servicios de urgencias y de Atención Primaria, reclamando refuerzos urgentes y la presencia sobre el terreno del departamento que dirige García.

El malestar se ha acrecentado al calificar la ministra como «xenofobia» las alertas sobre el posible sobrecoste o saturación en el sistema público. Según críticas procedentes de los propios profesionales sanitarios y de representantes locales, reducir las advertencias técnico-asistenciales a un sesgo idológico o discriminatorio ignora la presión real que soporta el personal médico sobre el terreno.

A pesar de descartar el colapso, el Ministerio de Sanidad ha anunciado el envío de personal propio para labores de refuerzo epidemiológico y apoyo puntual, buscando amortiguar la tensión asistencial en la ciudad autónoma mientras la controversia política y social continúa abierta.

CEUTA | La ministra de Sanidad, Mónica García: «Los MIGRANTES no traen enfermedades» Este vídeo muestra las declaraciones de la ministra Mónica García defendiendo la gestión sanitaria ante la crisis migratoria en Ceuta.