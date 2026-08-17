Ceuta afronta este lunes una nueva jornada marcada por las consecuencias de la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio. Alrededor de 5.000 personas continúan en la ciudad autónoma, entre ellas 1.898 menores identificados, mientras el Gobierno central y las autoridades ceutíes buscan fórmulas para reducir la presión sobre los servicios públicos, mejorar la atención humanitaria y acelerar la normalización de la frontera.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha desplazado este lunes 17 de agosto a Ceuta para reunirse con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, y analizar sobre el terreno la situación creada tras las entradas irregulares de los días 30 y 31 de julio.

Según los últimos datos difundidos por Interior, unas 72.000 personas accedieron irregularmente a Ceuta durante aquellas dos jornadas. Actualmente permanecerían en la ciudad unas 5.000, mientras las administraciones continúan trabajando para determinar la situación de cada una de ellas.

El Gobierno estudia nuevos espacios para alojar a los migrantes

Una de las cuestiones más urgentes es encontrar alojamiento para las personas que todavía permanecen en condiciones precarias. El Gobierno ha planteado tres posibles emplazamientos provisionales destinados a albergar a más de 1.500 migrantes, principalmente personas que se encuentran actualmente en asentamientos improvisados.

La propuesta forma parte de las medidas analizadas durante la visita de Elma Saiz y busca aliviar la presión existente en determinados puntos de la ciudad, donde cientos de personas continúan viviendo al aire libre.

El Ejecutivo ceutí, por su parte, mantiene como prioridad que las soluciones de acogida sean temporales y que se agilicen los procedimientos administrativos correspondientes.

1.898 menores migrantes han sido identificados

Otro de los grandes desafíos es la atención a los menores no acompañados.

Interior ha elevado a 1.898 el número de niños y adolescentes migrantes identificados después de la entrada masiva de finales de julio. La cifra supone una presión extraordinaria para los recursos disponibles en una ciudad con una capacidad territorial limitada.

La situación de los menores requiere procedimientos diferentes a los aplicados a los adultos, especialmente en materia de protección, identificación y posible traslado a otros recursos.

Sánchez reúne a varios ministros para seguir la crisis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene también el seguimiento político de la situación junto a los departamentos implicados en la gestión de la emergencia.

La crisis ha obligado al Ejecutivo a coordinar actuaciones relacionadas con Interior, Defensa, Exteriores, Migraciones, Sanidad y otros ámbitos de la Administración.

La respuesta del Gobierno continúa sometida además a una fuerte presión política, con peticiones de explicaciones parlamentarias y críticas de la oposición sobre la gestión realizada desde el comienzo de la emergencia.

Sanidad descarta un colapso, aunque reconoce una fuerte presión asistencial

La situación sanitaria constituye otro de los principales focos de preocupación.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el sistema sanitario de Ceuta se encuentra sometido a una importante tensión, aunque ha rechazado que pueda hablarse de un colapso.

Sanidad cifra en aproximadamente 5.800 las personas migrantes atendidas desde el inicio de la crisis. Pese al incremento de la actividad, el Gobierno sostiene que no se han suspendido los servicios sanitarios habituales destinados a la población ceutí.

Durante las asistencias se han detectado diferentes problemas de salud, incluidos algunos casos de tuberculosis, gastroenteritis, sarna y cuadros relacionados con las condiciones en las que permanecen muchas de estas personas. Las autoridades sanitarias insisten en que mejorar el alojamiento y las condiciones higiénicas es fundamental para reducir los riesgos.

La frontera continúa bajo vigilancia reforzada

Mientras se intenta resolver la situación dentro de Ceuta, las fuerzas de seguridad mantienen reforzado el dispositivo en la frontera con Marruecos.

Los controles se concentran especialmente en el entorno del Tarajal y en las vías de acceso del lado marroquí después de que en los últimos días circularan nuevos llamamientos para aproximarse a la frontera.

Las autoridades buscan evitar que se produzca otro movimiento masivo mientras continúan gestionando las consecuencias de las entradas anteriores.

La cooperación con Marruecos sigue siendo una pieza fundamental para el control fronterizo, aunque la crisis ha reabierto el debate político y diplomático sobre la relación entre ambos países.

Ceuta reclama más medios y soluciones rápidas

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, lleva días reclamando medidas extraordinarias para aliviar la presión sobre la ciudad. Entre las prioridades planteadas se encuentran reforzar los controles fronterizos, acelerar los procedimientos administrativos y mejorar la coordinación entre administraciones.

La situación continúa teniendo un impacto directo sobre servicios como la limpieza, la seguridad, la atención sanitaria y la asistencia social.

Más de dos semanas después de las entradas masivas, Ceuta sigue afrontando una situación excepcional. La visita de Elma Saiz y las nuevas reuniones del Gobierno buscan avanzar hacia una salida mientras miles de migrantes permanecen todavía en la ciudad y la frontera continúa sometida a una vigilancia especial.