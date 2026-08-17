El Gobierno de Ceuta vuelve a reclamar una mayor coordinación del Ejecutivo central ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde finales de julio. Fuentes del entorno del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, denuncian que muchas de las peticiones trasladadas a los distintos ministerios siguen sin una respuesta concreta y critican que las competencias se deriven de un departamento a otro.

Casi tres semanas después de la entrada masiva registrada entre el 30 y el 31 de julio, miles de migrantes continúan en Ceuta. El Gobierno central cifra actualmente en unas 5.000 las personas que permanecen en la ciudad, después de haber contabilizado unas 72.000 entradas irregulares durante aquellas dos jornadas.

La situación ha provocado una sucesión de visitas de miembros del Ejecutivo a la ciudad autónoma. Este lunes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se reúne con Vivas para analizar la evolución de la emergencia y las necesidades pendientes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha convocado una reunión por videoconferencia con siete ministros para hacer seguimiento de la crisis.

Ceuta insiste en reclamar un mando único

Una de las principales peticiones del Ejecutivo ceutí continúa siendo la creación de un mando único que centralice la toma de decisiones y coordine la actuación de los distintos ministerios y administraciones.

Vivas lleva reclamando esta medida desde los primeros días de la emergencia, cuando pidió al Gobierno que asumiera una dirección centralizada de la crisis y reforzara los recursos disponibles en la ciudad.

Desde Ceuta consideran que la coordinación actual resulta insuficiente. Según las críticas trasladadas desde el entorno del Gobierno autonómico, determinadas solicitudes terminan derivadas entre ministerios, secretarías de Estado y otros organismos sin que se concrete una respuesta inmediata.

Entre las reclamaciones se encuentran un mayor despliegue de efectivos policiales, más personal para acelerar los procedimientos administrativos relacionados con los migrantes y nuevos recursos de atención humanitaria.

Más recursos para alojamiento y atención

El alojamiento de las personas que todavía permanecen en condiciones precarias es uno de los principales problemas pendientes.

El Gobierno central ha propuesto este lunes tres nuevos emplazamientos provisionales para instalar instalaciones de acogida destinadas a más de 1.500 migrantes. Los espacios estarían gestionados principalmente por organizaciones especializadas y tendrían carácter temporal.

Ceuta insiste, no obstante, en que las medidas de alojamiento deben ir acompañadas de soluciones que permitan reducir progresivamente el número de personas que permanecen en la ciudad.

El Ejecutivo local también ha reclamado más medios para reforzar la seguridad, la limpieza, los servicios sanitarios y los procedimientos administrativos.

Sanidad descarta un colapso del sistema

La ministra de Sanidad, Mónica García, visitó Ceuta este domingo y rechazó que el sistema sanitario de la ciudad se encuentre colapsado, aunque reconoció que existen áreas sometidas a una elevada presión, especialmente en Atención Primaria.

Sanidad calcula que alrededor de 5.800 migrantes han recibido atención médica desde el comienzo de la crisis. García aseguró que los servicios habituales destinados a los residentes ceutíes se mantienen activos y que el riesgo epidemiológico para la población local es bajo.

La ministra también confirmó la existencia de algunos casos relacionados con tuberculosis y otras patologías, aunque insistió en que vincular de forma generalizada inmigración y enfermedad genera una imagen que no se corresponde con la situación sanitaria real.

El Ministerio prevé además reforzar el sistema sanitario con nuevas contrataciones durante agosto.

La oposición critica la actuación del Ejecutivo

La gestión de la crisis continúa generando un fuerte enfrentamiento político.

El Partido Popular considera insuficientes los recursos movilizados por el Gobierno y acusa al Ejecutivo de realizar visitas institucionales sin resolver los principales problemas que denuncia Ceuta.

Desde el Gobierno central, en cambio, se defiende que se han reforzado los dispositivos de seguridad, sanitarios y humanitarios y que las diferentes administraciones continúan coordinándose para responder a una situación excepcional.

La crisis también mantiene abierto el debate sobre la relación con Marruecos. El Ejecutivo español ha decidido mantener su estrategia de cooperación con Rabat pese a las críticas surgidas tras las entradas masivas.

Miles de personas siguen pendientes de una solución

La situación continúa siendo especialmente compleja para las miles de personas que todavía permanecen en Ceuta.

Las autoridades trabajan para habilitar nuevos espacios de alojamiento, reforzar los servicios públicos y agilizar los procedimientos administrativos mientras la vigilancia permanece reforzada en la frontera con Marruecos.

Ceuta espera ahora que las reuniones de este lunes permitan concretar nuevas medidas. La principal exigencia de Vivas sigue siendo una mayor coordinación estatal que evite que las decisiones relacionadas con la crisis queden repartidas entre diferentes departamentos sin una dirección única.