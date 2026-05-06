El Gobierno canario tilda de «desleal» la decisión de Sanidad de trasladar a las islas el buque MV Hondius, que ya registra tres fallecidos y siete contagiados, según la OMS.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – El brote de hantavirus detectado en el crucero neerlandés MV Hondius ha desatado una crisis diplomática y sanitaria entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha solicitado un encuentro inmediato con Pedro Sánchez para frenar el traslado del buque a las islas, alegando que la decisión carece de informes técnicos que garanticen la seguridad de la población local.

El foco del conflicto: Cabo Verde vs. Canarias

El MV Hondius se encuentra actualmente fondeado en Praia (Cabo Verde) tras partir de Ushuaia (Argentina). El Ministerio de Sanidad, siguiendo una petición de la OMS, ha decidido que Canarias es el puerto seguro más cercano con capacidades médicas suficientes para atender la emergencia.

Sin embargo, Clavijo cuestiona esta lógica con dureza:

Logística: Se pregunta por qué no se evacúa a los pasajeros desde el aeropuerto internacional de Praia a sus países de origen.

Se pregunta por qué no se evacúa a los pasajeros desde el aeropuerto internacional de Praia a sus países de origen. Tiempo: No entiende por qué obligar al pasaje a navegar tres días más hasta las islas si la ayuda médica se puede prestar en Cabo Verde con apoyo internacional.

No entiende por qué obligar al pasaje a navegar tres días más hasta las islas si la ayuda médica se puede prestar en Cabo Verde con apoyo internacional. Falta de información: El presidente canario asegura que solo recibió un mensaje de WhatsApp de la ministra Mónica García a medianoche informándole de los planes.

El brote de Hantavirus: Datos actuales

La situación a bordo es crítica. Según los datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el balance actual es:

7 personas afectadas.

3 fallecimientos confirmados.

«Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico. El cambio de criterio ha sido muy desleal con Canarias y poco profesional», ha declarado Clavijo desde Bruselas.

Evacuación médica a Tenerife

Pese a la oposición del Gobierno regional, el Ministerio de Sanidad ya ha activado la acogida de uno de los casos más graves. El médico del crucero, de nacionalidad neerlandesa, será trasladado en un avión hospitalizado a Tenerife.

Detalle del traslado Información Paciente Médico del MV Hondius (Estado grave) Centro de destino Hospital Univ. Nuestra Señora de La Candelaria Ubicación Santa Cruz de Tenerife Justificación Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y la OMS

¿Qué es el Hantavirus?

Es una enfermedad vírica grave que se transmite normalmente a los humanos a través del contacto con excrementos o saliva de roedores infectados. En el caso del MV Hondius, la investigación aún debe determinar el origen del foco iniciado en la expedición antártica.

El Gobierno de Canarias insiste en que, aunque están dispuestos a prestar auxilio, la gestión de la crisis debería centralizarse en Cabo Verde para evitar riesgos innecesarios de propagación durante el trayecto hacia territorio español.