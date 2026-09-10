El presidente de la federación marroquí, Fouzi Lekjaa, asegura públicamente que la provincia de Benslimán albergará el partido decisivo del torneo organizado junto a España y Portugal.

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La disputa organizativa entre España, Portugal y Marruecos por la distribución de las grandes citas de la Copa del Mundo de 2030 ha registrado un nuevo episodio de tensión diplomática y deportiva. En el marco de una intervención pública, el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, afirmó rotundamente que su país tendrá el honor de albergar la gran final del torneo intercontinental. Las declaraciones del dirigente marroquí reabren el debate sobre la sede del partido por el título, un hito que la candidatura española daba virtualmente por asignado al estadio Santiago Bernabéu en Madrid.

Las palabras de Lekjaa tuvieron lugar durante un acto político en la provincia de Benslimán, situada en la región de Casablanca-Settat, donde se está levantando el proyecto estrella de la infraestructura deportiva magrebí: el Gran Estadio Hassan II. Según el presidente del organismo federativo, la construcción de este recinto multiusos no solo impulsará el desarrollo socioeconómico regional, sino que se proyecta como la instalación de mayor aforo a nivel planetario. La inauguración de la obra está prevista para finales de 2027 y dispondrá de una capacidad acreditada de 115.000 espectadores, superando holgadamente el aforo del feudo blanco.

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Pese a la contundencia exhibida por la federación alauita, la FIFA no ha formalizado la ratificación oficial de las sedes ni el reparto definitivo de las fases eliminatorias del Mundial 2030. No obstante, las pretensiones de Rabat chocan frontalmente con los planes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y del Gobierno de España, que sostienen que la condición de organizador principal y la historia de recintos como el Santiago Bernabéu o el Spotify Camp Nou sitúan al territorio español como la opción prioritaria para la resolución del torneo.

El pulso organizativo se complementa con la ambición deportiva del país norteafricano, cuyo dirigente federativo llegó a expresar su deseo de disputar la final frente a la selección de Francia como una revancha deportiva de la semifinal jugada en la cita mundialista de 2022. La resolución de la controversia queda ahora a la espera del dictamen técnico final del máximo organismo del fútbol internacional, que deberá conciliar las expectativas de capacidad de Marruecos con la solvencia logística del proyecto español.