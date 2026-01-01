Nicki Nicole, la cantante argentina de 25 años, se ha consolidado como una de las grandes figuras del reguetón y la música urbana a nivel internacional. Su nombre saltó a la prensa española en agosto, cuando se confirmó su relación con el futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, aunque la artista ya contaba con una sólida trayectoria en nuestro país gracias a colaboraciones con Aitana, Rels B, Delaossa o Morad.

La joven de Rosario, cuyo nombre real es Nicole Denise Cucco, inició su carrera en 2019 con el éxito de Wapo traketero. Poco después, su colaboración con Bizarrap en BZRP Music Sessions #13 la catapultó al reconocimiento internacional, acumulando casi 250 millones de reproducciones en YouTube. Desde entonces, ha lanzado cuatro álbumes y ha trabajado con artistas de la talla de Trueno, Emilia, Duki o María Becerra, cosechando premios como los Spotify Awards, dos Premios Carlos Gardel y un Los 40 Music Awards, además de nominaciones a los Grammy Latinos y los MTV Europe Music Awards.

Más allá de su carrera musical, la vida personal de Nicki Nicole ha sido objeto de atención mediática. Mantuvo relaciones con figuras del mundo de la música urbana como Trueno, con quien se comprometió en 2021, y el mexicano Peso Pluma, relación que terminó en 2024 tras un escándalo de supuesta infidelidad del artista.

Su romance más reciente con Lamine Yamal, 7 años menor que ella, comenzó en verano de 2025 y fue confirmado por el propio futbolista. Sin embargo, la relación terminó a inicios de noviembre, dejando claro tanto Yamal como la cantante que no hubo infidelidades ni escándalos detrás de la ruptura.

Actualmente, Nicki Nicole continúa enfocada en su carrera musical, despidiendo el año 2025 con una actuación especial en el Castillo de Pedraza (Segovia) para el programa La casa de la música de La 1, consolidando su posición como una de las artistas argentinas más influyentes del momento.