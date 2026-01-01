Los servicios de emergencias localizaron este jueves el cuerpo sin vida de un montañero que había quedado atrapado el miércoles por un alud mientras practicaba raquetas en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa, Huesca, informó la Guardia Civil.

El aviso se activó desde el Refugio de Urdiceto alrededor de las 20:00 horas, después de que la persona que acompañaba al montañero descendiera hasta el refugio para alertar a los equipos de rescate. El operativo, liderado por la Guardia Civil de Montaña, consiguió localizar el cuerpo durante la mañana de este jueves. La zona donde se produjo el alud se encuentra a unas tres horas a pie desde el refugio.

Este accidente se produce apenas 48 horas después de otro alud en Panticosa que provocó la muerte de tres montañeros: el pediatra Jorge García-Dihinx, su esposa Natalia Ramón y Eneko Arrastua.

Las condiciones meteorológicas han generado un manto de nieve inestable en cotas altas de los Pirineos, con capas de baja cohesión que pueden provocar avalanchas al ser sobrecargadas, según explicó Jorge Crespo, jefe del Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón. Actualmente, el nivel de peligro de aludes en cotas superiores a 2.200 metros es de 3, lo que representa una situación muy delicada en determinadas pendientes y exposiciones.